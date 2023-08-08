Вокалистка группы Total рассказала про выступление на Дне города в Кургане

Родственница продюсера Фадеева выступит на Дне города в Кургане

На Дне города выступит музыкальный коллектив Total Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вокалистка московской группы Total и родственница продюсера Фадеева Марина Черкунова приедет в Курган ради выступления на Дне города. Свой приезд певица назвала символичным. Об этом Черкунова сообщила корреспонденту URA.RU.

«Безусловно, это символично, потому что выступление на Родине воспринимается с более нежным трепетом. Встретимся со многими друзьями, которых давно не видели, побываем на родной земле. Еще вспомним город. Об этом всем я расскажу со сцены», — делится с URA.RU Черкунова.

Как сообщила журналисту концертный директор группы Анастасия, вокалистка действительно родом из Кургана. Ранее в социальных сетях обсуждалось, что городская администрация поспешила с объявлением группы Total как выступающих на Дне города. Со слов пользователей, само выступление музыкального коллектива было под вопросом. Директор группы Анастасия опровергла информацию. С ее слов, на данный момент идут согласования на аппаратуры для выступлений.

Ранее URA.RU писало, что курганцы в День города услышат группу Total. В во время праздника выступят приглашенные артисты. Среди них будет шоу-группа барабанщиков из Екатеринбурга и музыкальные коллективы из Тюмени.