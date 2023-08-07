07 августа 2023

Курганцы в День города увидят шоу барабанщиков и услышат группу Total

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Курган , зрители, турникет, день города
В День города в Кургане выступит группа Total Фото:

В День города в Кургане выступят приглашенные артисты. Среди них будет шоу-группа барабанщиков из Екатеринбурга, музыкальные коллективы из Тюмени, также в ЦПКиО выступит группа Total. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на пресс-конференции, посвященной мероприятию.

«Как всегда, на День города у нас есть приглашенные артисты из других городов. Это представление барабанщиков из Екатеринбурга, молодежный театр из Челябинска, музыкальные коллективы из Тюмени», — сообщила глава Кургана Елена Ситникова. В городском ЦПКиО выступит рок-группа Total.

Также мэр отметила, что из звезд федерального уровня в Курган приедет певица Зара и дуэт Filatov&Karas. Мероприятие пройдет с максимальным уровнем безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сократится число праздничных площадок. Это произойдет по требованиям силовых структур. В местах скопления людей будут установлены пропускные рамки.

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В День города в Кургане выступят приглашенные артисты. Среди них будет шоу-группа барабанщиков из Екатеринбурга, музыкальные коллективы из Тюмени, также в ЦПКиО выступит группа Total. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на пресс-конференции, посвященной мероприятию. «Как всегда, на День города у нас есть приглашенные артисты из других городов. Это представление барабанщиков из Екатеринбурга, молодежный театр из Челябинска, музыкальные коллективы из Тюмени», — сообщила глава Кургана Елена Ситникова. В городском ЦПКиО выступит рок-группа Total. Также мэр отметила, что из звезд федерального уровня в Курган приедет певица Зара и дуэт Filatov&Karas. Мероприятие пройдет с максимальным уровнем безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сократится число праздничных площадок. Это произойдет по требованиям силовых структур. В местах скопления людей будут установлены пропускные рамки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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