Курганцы в День города увидят шоу барабанщиков и услышат группу Total

08 августа 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

В День города в Кургане выступит группа Total Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В День города в Кургане выступят приглашенные артисты. Среди них будет шоу-группа барабанщиков из Екатеринбурга, музыкальные коллективы из Тюмени, также в ЦПКиО выступит группа Total. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на пресс-конференции, посвященной мероприятию. «Как всегда, на День города у нас есть приглашенные артисты из других городов. Это представление барабанщиков из Екатеринбурга, молодежный театр из Челябинска, музыкальные коллективы из Тюмени», — сообщила глава Кургана Елена Ситникова. В городском ЦПКиО выступит рок-группа Total. Также мэр отметила, что из звезд федерального уровня в Курган приедет певица Зара и дуэт Filatov&Karas. Мероприятие пройдет с максимальным уровнем безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сократится число праздничных площадок. Это произойдет по требованиям силовых структур. В местах скопления людей будут установлены пропускные рамки.

В День города в Кургане выступят приглашенные артисты. Среди них будет шоу-группа барабанщиков из Екатеринбурга, музыкальные коллективы из Тюмени, также в ЦПКиО выступит группа Total. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на пресс-конференции, посвященной мероприятию. «Как всегда, на День города у нас есть приглашенные артисты из других городов. Это представление барабанщиков из Екатеринбурга, молодежный театр из Челябинска, музыкальные коллективы из Тюмени», — сообщила глава Кургана Елена Ситникова. В городском ЦПКиО выступит рок-группа Total. Также мэр отметила, что из звезд федерального уровня в Курган приедет певица Зара и дуэт Filatov&Karas. Мероприятие пройдет с максимальным уровнем безопасности. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане сократится число праздничных площадок. Это произойдет по требованиям силовых структур. В местах скопления людей будут установлены пропускные рамки.