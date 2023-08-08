Новым руководителем ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области назначен Алексей Торяник. Ранее он служил в полиции Кизильского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Мною принято решение о назначении нового руководителя — подполковника внутренней службы Алексея Владимировича Торяника. Алексей Торяник ранее проходил службу в ОМВД России по Кизильскому району», — цитирует пресс-служба начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова.
Работа Торяника неоднократно была отмечена руководством ГУ МВД России по Челябинской области. На новом месте ему предстоит укрепить служебную дисциплину и сформировать профессиональный коллектив.
Новым руководителем ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области назначен Алексей Торяник
Новым руководителем ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области назначен Алексей Торяник. Ранее он служил в полиции Кизильского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Мною принято решение о назначении нового руководителя — подполковника внутренней службы Алексея Владимировича Торяника. Алексей Торяник ранее проходил службу в ОМВД России по Кизильскому району», — цитирует пресс-служба начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова. Работа Торяника неоднократно была отмечена руководством ГУ МВД России по Челябинской области. На новом месте ему предстоит укрепить служебную дисциплину и сформировать профессиональный коллектив.