В руководстве челябинской полиции провели рокировку. Фото

Генерал Скоков назначил нового главу полиции Красноармейского района Челябинской области

08 августа 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

В полиции Кизильского района назначен новый начальник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новым руководителем ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области назначен Алексей Торяник. Ранее он служил в полиции Кизильского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Мною принято решение о назначении нового руководителя — подполковника внутренней службы Алексея Владимировича Торяника. Алексей Торяник ранее проходил службу в ОМВД России по Кизильскому району», — цитирует пресс-служба начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова. Работа Торяника неоднократно была отмечена руководством ГУ МВД России по Челябинской области. На новом месте ему предстоит укрепить служебную дисциплину и сформировать профессиональный коллектив. Новым руководителем ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области назначен Алексей Торяник Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Новым руководителем ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области назначен Алексей Торяник. Ранее он служил в полиции Кизильского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Мною принято решение о назначении нового руководителя — подполковника внутренней службы Алексея Владимировича Торяника. Алексей Торяник ранее проходил службу в ОМВД России по Кизильскому району», — цитирует пресс-служба начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова. Работа Торяника неоднократно была отмечена руководством ГУ МВД России по Челябинской области. На новом месте ему предстоит укрепить служебную дисциплину и сформировать профессиональный коллектив.