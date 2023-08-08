В руководстве челябинской полиции провели рокировку. Фото

Генерал Скоков назначил нового главу полиции Красноармейского района Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинск, фуражка, генерал
В полиции Кизильского района назначен новый начальник Фото:

Новым руководителем ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области назначен Алексей Торяник. Ранее он служил в полиции Кизильского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Мною принято решение о назначении нового руководителя — подполковника внутренней службы Алексея Владимировича Торяника. Алексей Торяник ранее проходил службу в ОМВД России по Кизильскому району», — цитирует пресс-служба начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова.

Работа Торяника неоднократно была отмечена руководством ГУ МВД России по Челябинской области. На новом месте ему предстоит укрепить служебную дисциплину и сформировать профессиональный коллектив.

Новым руководителем ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области назначен Алексей Торяник
Новым руководителем ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области назначен Алексей Торяник

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Новым руководителем ОМВД России по Красноармейскому району Челябинской области назначен Алексей Торяник. Ранее он служил в полиции Кизильского района, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Мною принято решение о назначении нового руководителя — подполковника внутренней службы Алексея Владимировича Торяника. Алексей Торяник ранее проходил службу в ОМВД России по Кизильскому району», — цитирует пресс-служба начальника ГУ МВД по Челябинской области Михаила Скокова. Работа Торяника неоднократно была отмечена руководством ГУ МВД России по Челябинской области. На новом месте ему предстоит укрепить служебную дисциплину и сформировать профессиональный коллектив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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