В Кургане обостряется противостояние между перевозчиками, из-за чего страдают пассажиры. Видео

09 августа 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Перевозчики взаимно обвиняют друг друга в нарушении графиков движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Представители Союза транспортных организаций Курганской области обвинили перевозчиков, отвечающих за старые маршруты в областном в центре, в том, что их сотрудники нарушают график движения и не дают работать водителям новых автобусов. Об этом представители союза сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте». При этом предприниматели, отвечающие за старые маршруты, ранее жаловались, что это им не дают работать водители новых автобусов. «Перевозчики, не желающие участвовать в реформе и вкладываться в развитие, продолжают работать до окончания срока действия свидетельств на свои маршруты. При этом они не соблюдают графики движения, не работают в вечернее время, когда снижается пассажиропоток, препятствуют работе на линии новым автобусам, создавая аварийные ситуации», — рассказали представители организации. В союзе заявили, что некоторые водители старых маршрутов ждут на конечных остановках, пока не появится автобус с нового маршрута, и выезжают перед ним за несколько минут, собирая пассажиров, из-за чего увеличиваются интервалы движения. Представители организации добавили, что некоторые перевозчики посылают машины, которые блокируют автобусы новых маршрутов, чтобы старые ПАЗики смогли собрать пассажиров. Участники союза просят пассажиров рассказывать им о нарушениях. Ранее перевозчики, которые не стали участниками транспортной реформы, сообщали URA.RU, что компании, работающие на новых маршрутах, переманивают у них водителей. По словам перевозчиков старых маршрутов, их автобусам не дают работать водители «ТрансСервиса», которые поджидают на конечных остановках, чтобы собрать пассажиров раньше. Транспортная реформа началась в Кургане в начале года. Горожане регулярно жалуются на проблемы с графиком движения автобусов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители Союза транспортных организаций Курганской области обвинили перевозчиков, отвечающих за старые маршруты в областном в центре, в том, что их сотрудники нарушают график движения и не дают работать водителям новых автобусов. Об этом представители союза сообщили в своей группе в соцсети «ВКонтакте». При этом предприниматели, отвечающие за старые маршруты, ранее жаловались, что это им не дают работать водители новых автобусов. «Перевозчики, не желающие участвовать в реформе и вкладываться в развитие, продолжают работать до окончания срока действия свидетельств на свои маршруты. При этом они не соблюдают графики движения, не работают в вечернее время, когда снижается пассажиропоток, препятствуют работе на линии новым автобусам, создавая аварийные ситуации», — рассказали представители организации. В союзе заявили, что некоторые водители старых маршрутов ждут на конечных остановках, пока не появится автобус с нового маршрута, и выезжают перед ним за несколько минут, собирая пассажиров, из-за чего увеличиваются интервалы движения. Представители организации добавили, что некоторые перевозчики посылают машины, которые блокируют автобусы новых маршрутов, чтобы старые ПАЗики смогли собрать пассажиров. Участники союза просят пассажиров рассказывать им о нарушениях. Ранее перевозчики, которые не стали участниками транспортной реформы, сообщали URA.RU, что компании, работающие на новых маршрутах, переманивают у них водителей. По словам перевозчиков старых маршрутов, их автобусам не дают работать водители «ТрансСервиса», которые поджидают на конечных остановках, чтобы собрать пассажиров раньше. Транспортная реформа началась в Кургане в начале года. Горожане регулярно жалуются на проблемы с графиком движения автобусов.