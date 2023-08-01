Перевозчики Кургана обманом переманивают водителей у конкурентов

02 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Из-за конкурентной борьбы между перевозчиками, некоторым водителям и кондукторам заработать на маршруте не удается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ужесточилась конкуренция между теми перевозчиками, которые участвуют в транспортной реформе, и остальными предпринимателями. Бизнесмены переманивают водителей, обещая им условия, которые не соблюдают. Об этом URA.RU сообщил руководитель ООО «Попутчик+» Сергей Чирухин, обращаясь от лица группы перевозчиков. «Прямо на конечной автобусов подходит к водителям Алексей Кирпищиков (руководитель компании „ТрансСервис“ — прим. URA.RU), разговаривает с водителями, с кондукторами. Предлагает им перейти к себе, обещая подъемные и прочие вещи. А на самом деле это все не так», — рассказал Чирухин. По словам перевозчика, например, один водитель ушел с 66 маршрута к конкуренту, отработал у него месяц и уволился, потому что условия работы не соответствовали тому, что обещал работодатель. Также перевозчик пожаловался, что некоторые дублирующие маршруты «ТрансСервиса» целенаправленно ожидают на конечных остановках, когда тронется с места автобус конкурента, чтобы быстрее перехватить пассажиров. В результате чего графики маршрутов не соблюдаются, а водителям перевозчиков, не участвующих в реформе, заработать не удается. Корреспондент URA.RU позвонил в приемную «ТрансСервиса». Там отказались соединить с директором компании Кирпищиковым. Причину, по которой связаться с ним нельзя, не уточнили. Прокомментировать ситуацию пообещали позже.



Ранее URA.RU писало о том, что курганцы пожаловались на проблемы с автобусами после проведения транспортной реформы и установления новых графиков. Жители часами не могли дождаться автобуса на остановке. По задумке властей, транспортная реформа запустит обновление парка автобусов. Кроме того, власти контролируют тарифы на проезд. То есть перевозчики — участники реформы самостоятельно не могут повышать стоимость проезда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане ужесточилась конкуренция между теми перевозчиками, которые участвуют в транспортной реформе, и остальными предпринимателями. Бизнесмены переманивают водителей, обещая им условия, которые не соблюдают. Об этом URA.RU сообщил руководитель ООО «Попутчик+» Сергей Чирухин, обращаясь от лица группы перевозчиков. «Прямо на конечной автобусов подходит к водителям Алексей Кирпищиков (руководитель компании „ТрансСервис“ — прим. URA.RU), разговаривает с водителями, с кондукторами. Предлагает им перейти к себе, обещая подъемные и прочие вещи. А на самом деле это все не так», — рассказал Чирухин. По словам перевозчика, например, один водитель ушел с 66 маршрута к конкуренту, отработал у него месяц и уволился, потому что условия работы не соответствовали тому, что обещал работодатель. Также перевозчик пожаловался, что некоторые дублирующие маршруты «ТрансСервиса» целенаправленно ожидают на конечных остановках, когда тронется с места автобус конкурента, чтобы быстрее перехватить пассажиров. В результате чего графики маршрутов не соблюдаются, а водителям перевозчиков, не участвующих в реформе, заработать не удается. Корреспондент URA.RU позвонил в приемную «ТрансСервиса». Там отказались соединить с директором компании Кирпищиковым. Причину, по которой связаться с ним нельзя, не уточнили. Прокомментировать ситуацию пообещали позже. Ранее URA.RU писало о том, что курганцы пожаловались на проблемы с автобусами после проведения транспортной реформы и установления новых графиков. Жители часами не могли дождаться автобуса на остановке. По задумке властей, транспортная реформа запустит обновление парка автобусов. Кроме того, власти контролируют тарифы на проезд. То есть перевозчики — участники реформы самостоятельно не могут повышать стоимость проезда.