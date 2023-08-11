Швейцария расследует утечку данных по делу о схемах поставок оружия Киеву

12 августа 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

В документе приводится свод правил реэкспорта оружия на Украину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Государственный секретариат экономики (SECO) начал расследование в связи с утечкой в прессу конфиденциального документа со схемами поставок оружия на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш, признав документ подлинным. «SECO относится к этому вопросу очень серьезно, поэтому начал расследование по различным каналам. При этом информация из языкового регламента уже известна общественности и публикация больше не является проблемой с точки зрения содержания», — привел ТАСС слова Майенфиша. По информации Госсекретариата экономики, «документ признан подлинным, несмотря на изменения». Как пояснил Майенфиш, речь идет о «своде правил, которые касаются реэкспорта оружия на Украину». Пресса Швейцарии также уделила внимание некоторым деталям документа SECO с рассуждениями о том, как именно оружие швейцарского производства, несмотря на нейтральный статус страны, все же могло бы быть передано Киеву. Например, газета Tribune de Genève написала, что «особое внимание стоит уделить конфиденциальному разделу», в котором сказано о запрете Дании на передачу Украине 22 бронемашин «Пиранья-3», но которая могла бы поставить их Латвии, Литве или Эстонии, так как запрет на реэкспорт оружия на них не распространяется. Они, в свою очередь, «могли бы передать часть машин Киеву». По мнению издания, документ попал в прессу из-за хакеров из «группы Joker DPR», которые якобы обнаружили его в электронной почте украинского военнослужащего. Ранее сообщалось, что директор швейцарского гособоронного концерна Ruag Бриджит Бэк вынуждена уйти в отставку после критики минобороны страны с ее стороны. Она осуждала Швейцарию за отказ поставлять оружие Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственный секретариат экономики (SECO) начал расследование в связи с утечкой в прессу конфиденциального документа со схемами поставок оружия на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь SECO Фабиан Майенфиш, признав документ подлинным. «SECO относится к этому вопросу очень серьезно, поэтому начал расследование по различным каналам. При этом информация из языкового регламента уже известна общественности и публикация больше не является проблемой с точки зрения содержания», — привел ТАСС слова Майенфиша. По информации Госсекретариата экономики, «документ признан подлинным, несмотря на изменения». Как пояснил Майенфиш, речь идет о «своде правил, которые касаются реэкспорта оружия на Украину». Пресса Швейцарии также уделила внимание некоторым деталям документа SECO с рассуждениями о том, как именно оружие швейцарского производства, несмотря на нейтральный статус страны, все же могло бы быть передано Киеву. Например, газета Tribune de Genève написала, что «особое внимание стоит уделить конфиденциальному разделу», в котором сказано о запрете Дании на передачу Украине 22 бронемашин «Пиранья-3», но которая могла бы поставить их Латвии, Литве или Эстонии, так как запрет на реэкспорт оружия на них не распространяется. Они, в свою очередь, «могли бы передать часть машин Киеву». По мнению издания, документ попал в прессу из-за хакеров из «группы Joker DPR», которые якобы обнаружили его в электронной почте украинского военнослужащего. Ранее сообщалось, что директор швейцарского гособоронного концерна Ruag Бриджит Бэк вынуждена уйти в отставку после критики минобороны страны с ее стороны. Она осуждала Швейцарию за отказ поставлять оружие Украине.