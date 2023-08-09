Директора оборонного предприятия в Швейцарии уволили из-за попытки помочь ВСУ

09 августа 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Совет директоров Ruag принял решение поменять руководство предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Директор гособоронного концерна Ruag (Швейцария) Брижит Бек вынуждена уйти в отставку после неоднократной критики минобороны страны с ее стороны. Она осуждала Швейцарию за то, что государство не поставляет оружие Украине. «Глава государственной швейцарской оружейной компании Ruag Бек вынуждена уйти в отставку. Таким образом, оружейная компания извлекает кадровые последствия из разногласий между руководством компании и министерством обороны Швейцарии», — передает информацию немецкая газета Handelsblatt . Ранее Бек неоднократно критиковала Минобороны Швейцарии. Ей не нравилось, что страна не поставляет Украине оружие. Совет директоров и наблюдательный совет компании пыталось урегулировать конфликт. Однако позже они приняли решение сменить руководство. Швейцария уже 201 год не вступает в никакие войны и не поддерживает военные и политические союзы. Заявления Бек шли в противовес официальной политики страны. Однако после начала спецоперации, Швейцария все же присоединилась антироссийским санкциям. Передача оружия остается под запретом.

Директор гособоронного концерна Ruag (Швейцария) Брижит Бек вынуждена уйти в отставку после неоднократной критики минобороны страны с ее стороны. Она осуждала Швейцарию за то, что государство не поставляет оружие Украине. «Глава государственной швейцарской оружейной компании Ruag Бек вынуждена уйти в отставку. Таким образом, оружейная компания извлекает кадровые последствия из разногласий между руководством компании и министерством обороны Швейцарии», — передает информацию немецкая газета Handelsblatt. Ранее Бек неоднократно критиковала Минобороны Швейцарии. Ей не нравилось, что страна не поставляет Украине оружие. Совет директоров и наблюдательный совет компании пыталось урегулировать конфликт. Однако позже они приняли решение сменить руководство. Швейцария уже 201 год не вступает в никакие войны и не поддерживает военные и политические союзы. Заявления Бек шли в противовес официальной политики страны. Однако после начала спецоперации, Швейцария все же присоединилась антироссийским санкциям. Передача оружия остается под запретом.