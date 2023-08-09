Директора оборонного предприятия в Швейцарии уволили из-за попытки помочь ВСУ

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, документы, подписание договора, авторучка, рука, Принятие закона
Совет директоров Ruag принял решение поменять руководство предприятия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Директор гособоронного концерна Ruag (Швейцария) Брижит Бек вынуждена уйти в отставку после неоднократной критики минобороны страны с ее стороны. Она осуждала Швейцарию за то, что государство не поставляет оружие Украине.

«Глава государственной швейцарской оружейной компании Ruag Бек вынуждена уйти в отставку. Таким образом, оружейная компания извлекает кадровые последствия из разногласий между руководством компании и министерством обороны Швейцарии», — передает информацию немецкая газета Handelsblatt.

Ранее Бек неоднократно критиковала Минобороны Швейцарии. Ей не нравилось, что страна не поставляет Украине оружие. Совет директоров и наблюдательный совет компании пыталось урегулировать конфликт. Однако позже они приняли решение сменить руководство.

Швейцария уже 201 год не вступает в никакие войны и не поддерживает военные и политические союзы. Заявления Бек шли в противовес официальной политики страны. Однако после начала спецоперации, Швейцария все же присоединилась антироссийским санкциям. Передача оружия остается под запретом.

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Директор гособоронного концерна Ruag (Швейцария) Брижит Бек вынуждена уйти в отставку после неоднократной критики минобороны страны с ее стороны. Она осуждала Швейцарию за то, что государство не поставляет оружие Украине. «Глава государственной швейцарской оружейной компании Ruag Бек вынуждена уйти в отставку. Таким образом, оружейная компания извлекает кадровые последствия из разногласий между руководством компании и министерством обороны Швейцарии», — передает информацию немецкая газета Handelsblatt. Ранее Бек неоднократно критиковала Минобороны Швейцарии. Ей не нравилось, что страна не поставляет Украине оружие. Совет директоров и наблюдательный совет компании пыталось урегулировать конфликт. Однако позже они приняли решение сменить руководство. Швейцария уже 201 год не вступает в никакие войны и не поддерживает военные и политические союзы. Заявления Бек шли в противовес официальной политики страны. Однако после начала спецоперации, Швейцария все же присоединилась антироссийским санкциям. Передача оружия остается под запретом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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