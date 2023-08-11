Полицейские разыскивают участников конфликта
В Челябинске двое неизвестных в масках обстреляли юношу возле подъезда жилого дома. Инцидент произошел в Ленинском районе, сообщили очевидцы в соцсетях.
«Поздно вечером на улице Гражданской двое подошли к молодому человеку и несколько раз выстрелили в него. Первый выстрел был в воздух, следующие — на поражение», — сообщается в паблике «ЧП и ДТП. Регион 74» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по видеозаписи инцидента, юноше удалось скрыться в подъезде дома. Стрелявшие убежали. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по факту происшествия начата проверка. Личности участников конфликта устанавливаются.
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