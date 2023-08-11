11 августа 2023

Неизвестные обстреляли юношу у подъезда в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос автомойки на улице Таватуйской, 19. Екатеринбург, полицейский автомобиль, лента ограждения
Полицейские разыскивают участников конфликта Фото:

В Челябинске двое неизвестных в масках обстреляли юношу возле подъезда жилого дома. Инцидент произошел в Ленинском районе, сообщили очевидцы в соцсетях.

«Поздно вечером на улице Гражданской двое подошли к молодому человеку и несколько раз выстрелили в него. Первый выстрел был в воздух, следующие — на поражение», — сообщается в паблике «ЧП и ДТП. Регион 74» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи инцидента, юноше удалось скрыться в подъезде дома. Стрелявшие убежали. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по факту происшествия начата проверка. Личности участников конфликта устанавливаются.

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В Челябинске двое неизвестных в масках обстреляли юношу возле подъезда жилого дома. Инцидент произошел в Ленинском районе, сообщили очевидцы в соцсетях. «Поздно вечером на улице Гражданской двое подошли к молодому человеку и несколько раз выстрелили в него. Первый выстрел был в воздух, следующие — на поражение», — сообщается в паблике «ЧП и ДТП. Регион 74» в соцсети «ВКонтакте». Судя по видеозаписи инцидента, юноше удалось скрыться в подъезде дома. Стрелявшие убежали. В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по факту происшествия начата проверка. Личности участников конфликта устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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