Минобороны: российские войска улучшили положение под Харьковом

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Положение войск улучшено по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ улучшили положение войск на купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении отряды „западной“ группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение», — сообщили на брифинге Минобороны. Там отметили, что положение войск улучшено по переднему краю.

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Вооруженные силы РФ улучшили положение войск на купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ. «На купянском направлении отряды „западной“ группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение», — сообщили на брифинге Минобороны. Там отметили, что положение войск улучшено по переднему краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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