Минобороны: российские войска улучшили положение под Харьковом

Положение войск улучшено по переднему краю, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ улучшили положение войск на купянском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«На купянском направлении отряды „западной“ группировки войск в ходе ведения наступательных действий улучшили положение», — сообщили на брифинге Минобороны. Там отметили, что положение войск улучшено по переднему краю.
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