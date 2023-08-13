Два полицейских пострадали в ДТП с лосем в Удмуртии 13 августа 2023 в 14:30 Размер текста - 17 + Дикое животное погибло от столкновения с автомобилем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Можга — Ижевск в Удмуртии полицейский автомобиль сбил лося. От удара машина вылетела в кювет, пострадали двое сотрудников. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «За рулем автомобиля находился 32-летний инспектор ДПС, который был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы с сотрясением мозга и рваными ранами лица. Вместе с ним в больницу попал пассажир автомобиля, 25-летний участковый полиции», — пишет Baza. В результате столкновения с автомобилем лось погиб. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МВД Удмуртской Республики. На момент публикации ответ не поступил. На трассе Можга — Ижевск в Удмуртии полицейский автомобиль сбил лося. От удара машина вылетела в кювет, пострадали двое сотрудников. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «За рулем автомобиля находился 32-летний инспектор ДПС, который был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы с сотрясением мозга и рваными ранами лица. Вместе с ним в больницу попал пассажир автомобиля, 25-летний участковый полиции», — пишет Baza. В результате столкновения с автомобилем лось погиб. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МВД Удмуртской Республики. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям