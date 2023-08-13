Два полицейских пострадали в ДТП с лосем в Удмуртии

Дикое животное погибло от столкновения с автомобилем
На трассе Можга — Ижевск в Удмуртии полицейский автомобиль сбил лося. От удара машина вылетела в кювет, пострадали двое сотрудников. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«За рулем автомобиля находился 32-летний инспектор ДПС, который был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы с сотрясением мозга и рваными ранами лица. Вместе с ним в больницу попал пассажир автомобиля, 25-летний участковый полиции», — пишет Baza.
В результате столкновения с автомобилем лось погиб. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МВД Удмуртской Республики. На момент публикации ответ не поступил.
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