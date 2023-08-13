Два полицейских пострадали в ДТП с лосем в Удмуртии

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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси, глаз лося
Дикое животное погибло от столкновения с автомобилем Фото:

На трассе Можга — Ижевск в Удмуртии полицейский автомобиль сбил лося. От удара машина вылетела в кювет, пострадали двое сотрудников. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«За рулем автомобиля находился 32-летний инспектор ДПС, который был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы с сотрясением мозга и рваными ранами лица. Вместе с ним в больницу попал пассажир автомобиля, 25-летний участковый полиции», — пишет Baza.

В результате столкновения с автомобилем лось погиб. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МВД Удмуртской Республики. На момент публикации ответ не поступил.

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На трассе Можга — Ижевск в Удмуртии полицейский автомобиль сбил лося. От удара машина вылетела в кювет, пострадали двое сотрудников. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «За рулем автомобиля находился 32-летний инспектор ДПС, который был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы с сотрясением мозга и рваными ранами лица. Вместе с ним в больницу попал пассажир автомобиля, 25-летний участковый полиции», — пишет Baza. В результате столкновения с автомобилем лось погиб. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МВД Удмуртской Республики. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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