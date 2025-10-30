Инопланетный зонд: что известно о космическом теле 3I/ATLAS, которое может быть создано внеземным разумом

Ученые заявили о приближении к Земле космического объекта, которым может управлять инопланетный разум Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ученые заявили об обнаружении неприродного небесного тела в космосе. Как сообщил астрофизик Гарвардского университета Ави Леб в своем личном блоге, в пределах Солнечной системы по аномальной траектории движется межзвездный объект 3I/ATLAS. По словам эксперта, необычное поведение небесного тела может указывать на возможное искусственное происхождение. Что известно о 3I/ATLAS — в материале URA.RU.

Что за 3I/ATLAS

Объект 3I/ATLAS или C/2025 N1 (ATLAS) был впервые зафиксирован 1 июля 2025 года в рамках астрономического обзора неба ATLAS. Он представляет собой межзвездное тело с признаками кометы. По мнению ученых, 3I/ATLAS из другой звездной системы. Кома объекта (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре.

Впервые 3I/ATLAS наблюдали в районе пересечения созвездий Змеи и Стрельца, рядом с эклиптической плоскостью. После обнаружения обсерватории и астрономы-любители приступили к поиску его изображений на более ранних астрономических фотографиях с целью продлить дугу наблюдений 3I/ATLAS и уточнить параметры его движения.

Среди всех выявленных межзвездных объектов он отличается наибольшим эксцентриситетом орбиты, составляющим 6,15 ± 0,17, что значительно превышает показатели Оумуамуа (1,2) и кометы Борисова (3). Наиболее близкое прохождение мимо Земли ожидается 19 декабря 2025 года, когда расстояние между объектом и планетой составит 1,8 ± 0,1 астрономической единицы.

Согласно расчетам, выполненным с использованием компьютерного моделирования, примерный возраст этой кометы составляет свыше семи с половиной миллиардов лет, что на три миллиарда лет превышает возраст Солнца. Вероятно, это старейшая из всех комет, когда-либо зафиксированных наблюдателями.

Что говорят ученые

Первые разговоры об искусственном объекте

В августе ученый Ави Леб заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS испускает собственное свечение, напоминающее свет автомобильных фар. При этом источник этого излучения пока не определен. Еще тогда Леб высказал мнение, что 3I/ATLAS может представлять собой искусственную конструкцию, оснащенную мощным энергетическим источником, способным создавать свечение, заметное на расстоянии миллионов километров.

В сентябре Леб проинформировал, что объект 3I/ATLAS, проходящий через Солнечную систему, начал демонстрировать аномальные изменения. В частности, по словам ученого, стало наблюдаться изменение цвета, что ученый охарактеризовал как «аномальную эволюцию».

В конце октября Леб рассказал о странной траектории объекта, заявив, что она наталкивает на версию о его искусственном происхождении. По словам специалиста, текущая позиция объекта не позволяет астрономам Земли наблюдать его в наиболее подходящий момент, что лишь усиливает вопросы относительно расчетов его маршрута. «К сожалению, мы не можем наблюдать 3I/ATLAS с Земли в это подходящее время, что поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом?» — прокомментировал ученый.

Астрофизик отметил в своем блоге, что параметры 3I/ATLAS требуют дополнительного изучения для исключения или подтверждения версии его искусственного происхождения. По мнению ученого, в ближайшее время объект совершит так называемый маневр Оберта — изменение направления движения, происходящее благодаря использованию гравитационного поля крупных тел.