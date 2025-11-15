Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Туризм

Перечислены самые популярные направления для отдыха у россиян этой зимой

«Коммерсант»: самыми популярными направлениями для отдыха стали Китай и Вьетнам
15 ноября 2025 в 09:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Китай стал одним из самых популярных направлений для отдыха россиян

Китай стал одним из самых популярных направлений для отдыха россиян

Фото: Роман Наумов © URA.RU

За прошедший год количество бронирований организованных туров на зиму (с декабря по февраль) увеличилось более чем на 20%. Основной вклад в этот рост внесли зарубежные направления. Так, самыми популярными направлениями для отдыха россиян стали Китай и Вьетнам. Соответствующая информация приводится в исследовании турагентства Travelata.ru.

«В этом году в пятерку наиболее востребованных зимних направлений вошли две новые страны — Вьетнам и Китай, сформировав 12% продаж», — передает «Коммерсант» информацию от турагентства. Прирост бронирований зимних туров составил 23% в годовом исчислении. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина сообщила об увеличении спроса на 53,4% по сравнению с прошлым годом. 

Вьетнам весной продемонстрировал самый высокий темп роста среди курортов. Эксперты связывают эту тенденцию с расширением авиасообщения: например, Anex запустил чартерные программы в Нячанг и на Фукуок. Вьетнам также вошел в пятерку самых востребованных стран в структуре продаж Fun & Sun, где рост связывают с развитием чартерных программ и появлением новых отелей. При этом рост спроса на поездки в Китай во многом обусловлен либерализацией визового режима. С середины сентября россияне могут свободно посещать страну с туристическими, деловыми и частными целями, что привело к увеличению спроса на направление в полтора раза (см. «Ъ» от 26 сентября). По данным «Авиасейлс», доля Китая в общем объеме бронирований авиабилетов на зиму выросла вдвое — с 2,3% до 4,6%. Это является наиболее заметной динамикой среди популярных стран.

Продолжение после рекламы

По словам представителя турагентства Anex, значительный рост также демонстрирует Индонезия. Среди самостоятельных путешественников повышается интерес и к европейским странам. Примечательно, что в этом году Турция и Россия впервые не вошли в пятерку наиболее востребованных направлений.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) обнародовали данные о наиболее востребованных направлениях для летних путешествий в 2025 году. Лидером по количеству бронирований гостиниц стал Краснодарский край (доля бронирований — 20,3 %). Также в тройку наиболее популярных внутренних турнаправлений вошли Москва — доля бронирований 17,1 % и Санкт-Петербург (13,7 %). Кроме того, среди востребованных направлений оказались Крым (доля бронирований гостиниц составила 4,7 %), Московская область (2,9 %) и Татарстан (2,7 %).

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал