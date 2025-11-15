Перечислены самые популярные направления для отдыха у россиян этой зимой

Китай стал одним из самых популярных направлений для отдыха россиян Фото: Роман Наумов © URA.RU

За прошедший год количество бронирований организованных туров на зиму (с декабря по февраль) увеличилось более чем на 20%. Основной вклад в этот рост внесли зарубежные направления. Так, самыми популярными направлениями для отдыха россиян стали Китай и Вьетнам. Соответствующая информация приводится в исследовании турагентства Travelata.ru.

«В этом году в пятерку наиболее востребованных зимних направлений вошли две новые страны — Вьетнам и Китай, сформировав 12% продаж», — передает «Коммерсант» информацию от турагентства. Прирост бронирований зимних туров составил 23% в годовом исчислении. Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина сообщила об увеличении спроса на 53,4% по сравнению с прошлым годом.

Вьетнам весной продемонстрировал самый высокий темп роста среди курортов. Эксперты связывают эту тенденцию с расширением авиасообщения: например, Anex запустил чартерные программы в Нячанг и на Фукуок. Вьетнам также вошел в пятерку самых востребованных стран в структуре продаж Fun & Sun, где рост связывают с развитием чартерных программ и появлением новых отелей. При этом рост спроса на поездки в Китай во многом обусловлен либерализацией визового режима. С середины сентября россияне могут свободно посещать страну с туристическими, деловыми и частными целями, что привело к увеличению спроса на направление в полтора раза (см. «Ъ» от 26 сентября). По данным «Авиасейлс», доля Китая в общем объеме бронирований авиабилетов на зиму выросла вдвое — с 2,3% до 4,6%. Это является наиболее заметной динамикой среди популярных стран.

Продолжение после рекламы

По словам представителя турагентства Anex, значительный рост также демонстрирует Индонезия. Среди самостоятельных путешественников повышается интерес и к европейским странам. Примечательно, что в этом году Турция и Россия впервые не вошли в пятерку наиболее востребованных направлений.