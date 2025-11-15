Москвичей предупредили о выпадении снега в экстремальном количестве
Мокрый снег в Москве будет тяжелым и может налипать на провода и деревья, заявил Вильфанд
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Москве сегодня ожидается выпадение около трети месячной нормы осадков. Это приведет к образованию временного снежного покрова, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Днем 15 ноября температура воздуха составит от −1 до +4 градусов. Поздним вечером к Москве приблизится атмосферный фронт, который принесет с собой осадки. Они начнутся с небольшого дождя, а затем перейдут в мокрый снег.
«Их количество составит примерно от 10 до 17 мм — это примерно 30%, при том что месячная норма составляет около 50 мм», — заявил Вильфанд. Его слова передает ТАСС.
Эксперт обратил особое внимание на риск образования гололеда как на наиболее значимый негативный фактор. Также он отметил, что мокрый снег, который уже начался в столице, будет тяжелым и может налипать на деревья и провода.
Согласно прогнозу, с 12:00 до 15:00 по московскому времени осадки постепенно будут прекращаться, начнется рост атмосферного давления, появятся прояснения. В ночное время установится переменная облачность. После прохождения атмосферного фронта в регион поступят умеренно-прохладные воздушные массы с северо-запада. Температура воздуха в ночь на субботу существенно понизится: в Москве до −4...−6 градусов, а в области — до −8 градусов. Вильфанд отметил, что днем температура также будет низкой — около 0... −2 градусов, и такая же погода сохранится в воскресенье.
С 17 ноября в Москве ожидаются изменения в циркуляции воздуха. Область низкого давления сместится на юг, а с северо-запада и севера вновь приблизится циклоническая система. В ночное время прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшой снег при температуре −2…−4 градуса. Днем начнется постепенное повышение температуры до +3…+5 градусов.
