Общество

Психолог дал три совета по качественному отдыху в отпуске. Видео

Врач посоветовал отказаться от алкоголя в отпуске для восстановления здоровья
15 ноября 2025 в 09:40
Отказ от алкоголя поможет полноценно отдохнуть в отпуске

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Употребление спиртных напитков препятствует полноценному отдыху во время отпуска, поскольку создает дополнительную нагрузку на организм. Об этом заявил психолог Михаил Хорс, дав ряд рекомендаций относительно того, как отдыхать правильно.

«Люди любят в отпуске пьянствовать. Типа: „Ну я же отдыхаю“. Вы вроде бы так считаете, что отдыхаете, а на самом деле организм нагружен токсинами гораздо сильнее, и в итоге он работает», — пояснил Михаил Хорс в интервью «Пятый канал».

Специалист также советует соблюдать режим сна, ограничить использование гаджетов и не заниматься рабочими вопросами в выходные дни. Эти меры помогут вернуться к трудовому ритму с ощущением полного восстановления.

Психолог отметил, что нарушение режима сна и бодрствования негативно влияет на выработку нейромедиаторов и психическое состояние. Резкие изменения в графике сна требуют последующего сложного восстановления, что снижает качество отдыха.

