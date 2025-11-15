Отказ от алкоголя поможет полноценно отдохнуть в отпуске Фото: Размик Закарян © URA.RU

Употребление спиртных напитков препятствует полноценному отдыху во время отпуска, поскольку создает дополнительную нагрузку на организм. Об этом заявил психолог Михаил Хорс, дав ряд рекомендаций относительно того, как отдыхать правильно.

«Люди любят в отпуске пьянствовать. Типа: „Ну я же отдыхаю“. Вы вроде бы так считаете, что отдыхаете, а на самом деле организм нагружен токсинами гораздо сильнее, и в итоге он работает», — пояснил Михаил Хорс в интервью «Пятый канал».

Специалист также советует соблюдать режим сна, ограничить использование гаджетов и не заниматься рабочими вопросами в выходные дни. Эти меры помогут вернуться к трудовому ритму с ощущением полного восстановления.

