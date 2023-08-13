В Госдуме пригрозили Польше «последним днем Варшавы»

Депутат Госдумы Шеремет: Польша стала военной угрозой России

14 августа 2023 в 07:04 Размер текста - 17 +

Польша становится военной угрозой для России, заявил Михаил Шеремет Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Закупка тысячи танков Польшей воспринимается как военная угроза России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет. Он допустил возможность появления художественного огненного полотна с названием «Последний день Варшавы». Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна закупит одну тысячу южнокорейских танков К2. Также он пообещал насытить бронетанковые части армии американскими танками. «Такие действия Польши воспринимаются не иначе как военная угроза. Ее стремление в точности повторить судьбу нацистского украинского режима, разрушившего до основания некогда благополучную страну, вызывает сомнения в адекватности президента Анджея Дуды. Надо отметить, что никаких предпосылок и военных угроз со стороны России и ее союзников в отношении Польши не делалось, что нельзя сказать о Польше, ставшей фактически третьей стороной во время специальной военной операции», — сказал Михаил Шеремет. Политик подчеркнул, что Россия будет действовать против Польши не так, как по отношению к Украине. «Очень важно, чтобы Польша давала себе отчет в предпринимаемых ею действиях против России в поддержку возродившегося украинского фашизма. Ведь Польша для нас отнюдь не Украина. А в таком случае вполне возможно, что в последствии может появиться новое художественное огненное полотно с лаконичным названием: „Последний день Варшавы“», — заключил депутат Госдумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Закупка тысячи танков Польшей воспринимается как военная угроза России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от Крыма Михаил Шеремет. Он допустил возможность появления художественного огненного полотна с названием «Последний день Варшавы». Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна закупит одну тысячу южнокорейских танков К2. Также он пообещал насытить бронетанковые части армии американскими танками. «Такие действия Польши воспринимаются не иначе как военная угроза. Ее стремление в точности повторить судьбу нацистского украинского режима, разрушившего до основания некогда благополучную страну, вызывает сомнения в адекватности президента Анджея Дуды. Надо отметить, что никаких предпосылок и военных угроз со стороны России и ее союзников в отношении Польши не делалось, что нельзя сказать о Польше, ставшей фактически третьей стороной во время специальной военной операции», — сказал Михаил Шеремет. Политик подчеркнул, что Россия будет действовать против Польши не так, как по отношению к Украине. «Очень важно, чтобы Польша давала себе отчет в предпринимаемых ею действиях против России в поддержку возродившегося украинского фашизма. Ведь Польша для нас отнюдь не Украина. А в таком случае вполне возможно, что в последствии может появиться новое художественное огненное полотно с лаконичным названием: „Последний день Варшавы“», — заключил депутат Госдумы.