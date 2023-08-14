14 августа 2023
13 августа 2023

Юная пермячка чуть не проглотила стекло вместе с лимонадом из бутылки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, ребенок, чтение, учеба, девочка, школа, начальная школа, книга, ученица
Травмы ребенка удалось избежать Фото:

Житель Кунгура (Пермский край) Максим Мосяев купил лимонад от местного производителя для маленькой девочки, а внутри бутылки обнаружил стеклянные осколки. Мужчина рассказал в соцсети, что тара не была повреждена.

«Купили лимонад кунгурский. Пила девочка, внутри бутылки оказалось два осколка стекла от другой бутылки, эту осмотрели всю», — написал кунгуряк в группе «СВИП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

Оперативно связаться с производителем не удалось. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о пермяке, который купили пирожок, а в начинке — ребенок обнаружил зеленый ноготь со стразами. На чеке указано, что пирожки куплены в городской пекарне.

Стекла от другой бутылки плавали в купленном лимонаде, пояснил покупатель
Стекла от другой бутылки плавали в купленном лимонаде, пояснил покупатель
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кунгура (Пермский край) Максим Мосяев купил лимонад от местного производителя для маленькой девочки, а внутри бутылки обнаружил стеклянные осколки. Мужчина рассказал в соцсети, что тара не была повреждена. «Купили лимонад кунгурский. Пила девочка, внутри бутылки оказалось два осколка стекла от другой бутылки, эту осмотрели всю», — написал кунгуряк в группе «СВИП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». Оперативно связаться с производителем не удалось. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о пермяке, который купили пирожок, а в начинке — ребенок обнаружил зеленый ноготь со стразами. На чеке указано, что пирожки куплены в городской пекарне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...