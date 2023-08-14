Травмы ребенка удалось избежать Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Кунгура (Пермский край) Максим Мосяев купил лимонад от местного производителя для маленькой девочки, а внутри бутылки обнаружил стеклянные осколки. Мужчина рассказал в соцсети, что тара не была повреждена.

«Купили лимонад кунгурский. Пила девочка, внутри бутылки оказалось два осколка стекла от другой бутылки, эту осмотрели всю», — написал кунгуряк в группе «СВИП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

Оперативно связаться с производителем не удалось. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу управления Роспотребнадзора по региону. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о пермяке, который купили пирожок, а в начинке — ребенок обнаружил зеленый ноготь со стразами. На чеке указано, что пирожки куплены в городской пекарне.