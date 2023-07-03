В пирожках оказалась несъедобная начинка
Жители Перми купили пирожок, в начинке которого ребенок обнаружил зеленый ноготь со стразами. Фотографию покупатели выпечки опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Купили сегодня пирожки в пекарне на улице Стахановской, ребенок чуть зубы не сломал. В пирожке с мясом попался сломанный ноготь», — пишет автор фотографии.
На чеке указано, что пирожки были куплены 3 июля в 15:00. Оперативно связаться с пекарней агентству не удалось. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор.
Начинка из акрила, гель-лака и стразов ждала пермяков в пирожке
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