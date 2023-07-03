03 июля 2023

Пермякам в пирожке попался зеленый ноготь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт деревня, село. Тюмень, пироги, зима, деревня, село, пирожки, еда
В пирожках оказалась несъедобная начинка Фото:

Жители Перми купили пирожок, в начинке которого ребенок обнаружил зеленый ноготь со стразами. Фотографию покупатели выпечки опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Купили сегодня пирожки в пекарне на улице Стахановской, ребенок чуть зубы не сломал. В пирожке с мясом попался сломанный ноготь», — пишет автор фотографии.

На чеке указано, что пирожки были куплены 3 июля в 15:00. Оперативно связаться с пекарней агентству не удалось. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор.

Начинка из акрила, гель-лака и стразов ждала пермяков в пирожке
Начинка из акрила, гель-лака и стразов ждала пермяков в пирожке

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Перми купили пирожок, в начинке которого ребенок обнаружил зеленый ноготь со стразами. Фотографию покупатели выпечки опубликовали в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Купили сегодня пирожки в пекарне на улице Стахановской, ребенок чуть зубы не сломал. В пирожке с мясом попался сломанный ноготь», — пишет автор фотографии. На чеке указано, что пирожки были куплены 3 июля в 15:00. Оперативно связаться с пекарней агентству не удалось. URA.RU направило запрос в Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...