Иммунолог Крючков допустил возвращение пандемии COVID

19 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Эволюция COVID-19 продолжается, отметил Николай Крючков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия COVID-19 идет до сих пор, эволюция вируса продолжается и может в ближайший год перейти вновь в острую фазу. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «У нас ориентация на то, что все хорошо, все закончилось, все отменяем. Но готовьтесь и к другому сценарию. Пандемия не заканчивалась формально. Она просто сейчас находится в подострой фазе. Важно понимать, что эволюция коронавируса продолжается. Сейчас штамм „Эрис“, а до этого был „Артур“, „Цербер“. Есть опасения у специалистов, что может произойти в силу стечения обстоятельств, появление более патогенной летальной подлинии и линии, которая окажется не менее заразной, чем существующие, а может и чуть более, чуть лучше обходить специфический иммунитет, но при этом еще быть более патогенной, летальной. Исключить это нельзя. Да, возможно, это не самый вариантный сценарий в ближайший год, но это возможно. Если это произойдет, то пандемия вновь перейдет из подострой в острую фазу. Мы не контролируем процесс», — объяснил Николай Крючков. По словам иммунолога, заметная массовая заболеваемость COVID-19 может означать переход в острую фазу пандемии. «Думаю, это те цифры, которые условно сопоставимы по заболеваемости с первой волной штамма „Омикрон“ или в половину. Сложно тут сказать. Нет точки отсечения. Это какая-то заметная заболеваемость, когда мы увидим волну. Если это будет повышение заболеваемости хотя бы в половину от того, что было в первую или во вторую волну „Омикрона“, то это уже станет поводом. Если будет раз в восемь отличаться, то нет. Просто дело в том, что когда это признание произойдет, мы будем уже на пиках. Поэтому, скорее всего, будут говорить опять постфактум. До самого последнего момента никаких локдаунов. Введут их только, возможно, отдельные азиатские страны», — отметил Крючков. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас в России необходимо наращивать коллективный иммунитет. «Те усилия, которые мы сейчас предпринимаем, они достаточно слабые, а в России тем более. Хватит ли их, если произойдет какой-то скачок патогенности, летальности, это вопрос. Иммунитет коллективный мы сейчас за счет низких темпов вакцинации не нарабатываем, а наоборот он теряется. Сама заболеваемость умеренная, она есть и смертность есть. Проблема не исчезла, она просто подострой стала, и этот период хорошо было бы использовать для вакцинации хотя бы уязвимых групп», — добавил Крючков. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за последние 28 дней заболеваемость COVID-19 выросла в мире на 63%. Было зафиксировано 1,4 млн случаев заражения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пандемия COVID-19 идет до сих пор, эволюция вируса продолжается и может в ближайший год перейти вновь в острую фазу. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «У нас ориентация на то, что все хорошо, все закончилось, все отменяем. Но готовьтесь и к другому сценарию. Пандемия не заканчивалась формально. Она просто сейчас находится в подострой фазе. Важно понимать, что эволюция коронавируса продолжается. Сейчас штамм „Эрис“, а до этого был „Артур“, „Цербер“. Есть опасения у специалистов, что может произойти в силу стечения обстоятельств, появление более патогенной летальной подлинии и линии, которая окажется не менее заразной, чем существующие, а может и чуть более, чуть лучше обходить специфический иммунитет, но при этом еще быть более патогенной, летальной. Исключить это нельзя. Да, возможно, это не самый вариантный сценарий в ближайший год, но это возможно. Если это произойдет, то пандемия вновь перейдет из подострой в острую фазу. Мы не контролируем процесс», — объяснил Николай Крючков. По словам иммунолога, заметная массовая заболеваемость COVID-19 может означать переход в острую фазу пандемии. «Думаю, это те цифры, которые условно сопоставимы по заболеваемости с первой волной штамма „Омикрон“ или в половину. Сложно тут сказать. Нет точки отсечения. Это какая-то заметная заболеваемость, когда мы увидим волну. Если это будет повышение заболеваемости хотя бы в половину от того, что было в первую или во вторую волну „Омикрона“, то это уже станет поводом. Если будет раз в восемь отличаться, то нет. Просто дело в том, что когда это признание произойдет, мы будем уже на пиках. Поэтому, скорее всего, будут говорить опять постфактум. До самого последнего момента никаких локдаунов. Введут их только, возможно, отдельные азиатские страны», — отметил Крючков. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас в России необходимо наращивать коллективный иммунитет. «Те усилия, которые мы сейчас предпринимаем, они достаточно слабые, а в России тем более. Хватит ли их, если произойдет какой-то скачок патогенности, летальности, это вопрос. Иммунитет коллективный мы сейчас за счет низких темпов вакцинации не нарабатываем, а наоборот он теряется. Сама заболеваемость умеренная, она есть и смертность есть. Проблема не исчезла, она просто подострой стала, и этот период хорошо было бы использовать для вакцинации хотя бы уязвимых групп», — добавил Крючков. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за последние 28 дней заболеваемость COVID-19 выросла в мире на 63%. Было зафиксировано 1,4 млн случаев заражения.