Курганмашзавод заранее вербует школьников, обещая зарплаты в 200 тысяч рублей

Курганских школьникам проводят экскурсии на «Курганмашзаводе» и рассказывают о зарплате до 200 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» в рамках профориентационных экскурсий школьников заранее завлекают на работу, рассказывая о льготном обучении и зарплате до 200 тысяч рублей. Об этом сообщается в telegram-канале предприятия.

«На заводе так много профессий, что среди них каждый сможет выбрать для себя подходящую. Всегда есть возможность получить профессию прямо на производстве или обучаться по целевому направлению от предприятия. Уже во время учебы есть возможность получить разряд и зарабатывать хорошие деньги. Сейчас зарплата рабочих Курганмашзавода доходит до 200 тысяч рублей в месяц», — обратился к школьникам начальник бюро кадровой политики ПАО «Курганмашзавод» Алексей Асанкулов.

Школьников из села Альменево познакомили с работой операторов станков с ЧПУ и процессом ремонта боевых машин пехоты (БМП). Также учащимся показали музей Трудовой славы и фильмы о профессиях и продукции завода.

Ранее URA.RU писало, что на военном заводе Кургана ищут работников на зарплату от 140 тысяч рублей. Оборонному предприятию требуются опытные электрогазосварщики с 3-5 разрядом. Также сообщалось, что дочке «Курганмашзавода» на Дальнем Востоке требуются слесари, электрики и токари. Работникам готовы платить от 100 тысяч рублей и предоставлять семьям отдельные квартиры.