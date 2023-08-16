На «Курганмашзаводе» ищут работников на зарплату от 140 тысяч рублей

На предприятии «Курганмашзавод» требуются электрогазосварщики на зарплату от 140 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонное предприятие «Курганмашзавод» ищут электрогазосварщиков с опытом работы. Работникам, имеющим 3-5 разряд, готовы платить от 140 тысяч рублей в месяц. О вакансии URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«На ПАО „Курганмашзавод“ требуются электрогазосварщики 3-5 разряда. Опыт работы от одного года. График: 6/1. Заработная плата от 140 000 рублей», — говорится в вакансии. Сотрудники должны заниматься ручной дуговой, плазменной и газовой сваркой.

Предприятие выплачивает зарплату два раза в месяц. Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. Также сотрудникам предоставляется возможность бесплатного прохождения обучения и повышения квалификации. Имеется бронь от призыва на военную службу по мобилизации.

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