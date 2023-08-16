16 августа 2023

На «Курганмашзаводе» ищут работников на зарплату от 140 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, сварка, сварщик, работа по металлу, фку ик12, исправительная колония12 нижний тагил, цех металлообработки
На предприятии «Курганмашзавод» требуются электрогазосварщики на зарплату от 140 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонное предприятие «Курганмашзавод» ищут электрогазосварщиков с опытом работы. Работникам, имеющим 3-5 разряд, готовы платить от 140 тысяч рублей в месяц. О вакансии URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

«На ПАО „Курганмашзавод“ требуются электрогазосварщики 3-5 разряда. Опыт работы от одного года. График: 6/1. Заработная плата от 140 000 рублей», — говорится в вакансии. Сотрудники должны заниматься ручной дуговой, плазменной и газовой сваркой.

Предприятие выплачивает зарплату два раза в месяц. Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. Также сотрудникам предоставляется возможность бесплатного прохождения обучения и повышения квалификации. Имеется бронь от призыва на военную службу по мобилизации.

Ранее URA.RU писало, что на свердловской дочке «Курганмашзавода» набирают токарей с опытом работы. Бронетанковый ремонтный завод готов платить до 200 тысяч рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На оборонное предприятие «Курганмашзавод» ищут электрогазосварщиков с опытом работы. Работникам, имеющим 3-5 разряд, готовы платить от 140 тысяч рублей в месяц. О вакансии URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. «На ПАО „Курганмашзавод“ требуются электрогазосварщики 3-5 разряда. Опыт работы от одного года. График: 6/1. Заработная плата от 140 000 рублей», — говорится в вакансии. Сотрудники должны заниматься ручной дуговой, плазменной и газовой сваркой. Предприятие выплачивает зарплату два раза в месяц. Сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. Также сотрудникам предоставляется возможность бесплатного прохождения обучения и повышения квалификации. Имеется бронь от призыва на военную службу по мобилизации. Ранее URA.RU писало, что на свердловской дочке «Курганмашзавода» набирают токарей с опытом работы. Бронетанковый ремонтный завод готов платить до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...