The Times: китайский шпион выманил данные у тысяч чиновников Британии

23 августа 2023 в 03:42 Размер текста - 17 +

За каждый факт передачи секретных данных шпион предлагал от 10 тысяч долларов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китайский разведчик под псевдонимом Робин Чжан обменивал и покупал у британских чиновников секретную информацию. Американское СМИ сообщает, что шпион через фейковые профили предлагал такие сделки тысячам госслужащим Британии. «Один единственный китайский шпион использует профили LinkedIn, чтобы попытаться склонить тысячи британских чиновников передать государственные тайны в обмен на большие суммы денег и выгодные деловые сделки», — сообщает The Times. Разведчика под псевдонимом Робин Чжан западные службы безопасности называют «самым плодовитым шпионом, работающим против британских интересов за последнее поколение». На протяжение пяти лет Чжан через фейковые аккаунты связывался с британским и западным госслужащим. Он представлялся сотрудником разных компаний. За каждый факт передачи данных шпион предлагал чиновникам от 10 тысяч долларов. Иногда он выменивал информацию на оплаченные поездки в Китай или на участие в выгодных конференциях. Издание полагает, что разведчик и сейчас продолжает получать секретные данные таким образом.

Китайский разведчик под псевдонимом Робин Чжан обменивал и покупал у британских чиновников секретную информацию. Американское СМИ сообщает, что шпион через фейковые профили предлагал такие сделки тысячам госслужащим Британии. «Один единственный китайский шпион использует профили LinkedIn, чтобы попытаться склонить тысячи британских чиновников передать государственные тайны в обмен на большие суммы денег и выгодные деловые сделки», — сообщает The Times. Разведчика под псевдонимом Робин Чжан западные службы безопасности называют «самым плодовитым шпионом, работающим против британских интересов за последнее поколение». На протяжение пяти лет Чжан через фейковые аккаунты связывался с британским и западным госслужащим. Он представлялся сотрудником разных компаний. За каждый факт передачи данных шпион предлагал чиновникам от 10 тысяч долларов. Иногда он выменивал информацию на оплаченные поездки в Китай или на участие в выгодных конференциях. Издание полагает, что разведчик и сейчас продолжает получать секретные данные таким образом.