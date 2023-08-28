Основатель пожарного отряда Юстинова назвала способ предотвращения лесных пожаров

К работе по предотвращению лесных пожаров можно привлечь скот, который при выпасе не давал расти высокой траве, тем самым снижая риск появления новых пожаров. Об этом URA.RU заявила основатель отряда добровольных лесных пожарных Анастасия Юстинова.
«Можно создавать проекты ревайльдинга (идеология, направленная на возвращение первозданного облика природы, восстановление и защиту природных процессов и биоразнообразия — прим. URA.RU) при помощи сельскохозяйственных животных, диких коров и лошадей. Они не будут давать зарастать полям высокой травой. Это может снизить риск возникновения пожара», — сказала Анастасия Юстинова.
По ее словам, для эффективного тушения лесных пожаров не хватает людей, техники и финансирования. «Мы все можем принять участие в уменьшении количества пожаров. Нужно развивать работу добровольных пожарных, обучать и информировать население. К сожалению, обычно не хватает финансирования, людей, необходимой техники, грамотных решений при вырубке лесов и создании минерализованных полос», — подчеркнула основатель отряда.
Эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк также отметил необходимость повышения финансирования пожарной службы для повышения эффективности ликвидации пожаров в лесах. Как сообщил председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин, сейчас лесные пожары начинают тушить только тогда, когда огонь подходит к населенным пунктам.
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