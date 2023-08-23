Центр охраны дикой природы раскритиковал систему тушения лесных пожаров

24 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Необходимо ликвидировать в лесах все очаги возгорания, считает Игорь Шкрадюк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В России необходимо увеличить финансирование пожарной службы, чтобы специалисты могли ликвидировать все лесные очаги, не выбирая их по значимости. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк. «Если вы увидите на космоснимке отметки пожаров, то прямо удивитесь, насколько разное их количество по различные стороны границы. К сожалению, Лесной кодекс 2005 года, изменения в бюджетном кодексе превратили организацию „тушение пожаров“ в какую-то очень странную тему. Более того, у нас появилось такое течение, что пожары вдалеке от населенных пунктов тушить не надо, так как все равно до людей они не дойдут. Но если учесть, что бывают ветерки под 25 метров в секунду, то есть, когда пожар распространяется со скоростью поезда и может обогнать автомобиль, то это очень неправильная идея. Тушить надо везде. Для этого нужно финансировать пожарную службу. Не надо сидеть и ждать», — объяснил Игорь Шкрадюк. При этом эколог подчеркнул, что при переходе на нефте и газопроводы лесные пожары могут стать причиной еще большей катастрофы. «Лесные пожары могут настичь нефтепроводы и газопроводы. Нам пока очень повезло, что они не спалили газопромыслы. Не привели к тому, что где-то возникли гигантские факелы нефти и газа. Пожар бывает разный — низовой и верховой. Низовой — это когда горят мелкие кусты, листья, трава, а деревья остаются живыми, только кора сгорает. Но когда низовой пожар переходит в верховой и полыхают 30-метровые деревья, распространение идет быстрее. Очаг становится сильнее, над ним возникает огненный шторм, то есть горячий и пыльный воздух поднимается так, что самолеты подбрасывает вверх. Этот риск оценивают очень редко», — добавил Шкрадюк. Ранее председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин заявил, что сейчас лесные пожары начинают тушить только тогда, когда очаг подходит к населенным пунктам. Все дело в финансировании, так как цена ликвидации может превысить размеры стоимости возможного экономического вреда по лесному объекту. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо увеличить финансирование пожарной службы, чтобы специалисты могли ликвидировать все лесные очаги, не выбирая их по значимости. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк. «Если вы увидите на космоснимке отметки пожаров, то прямо удивитесь, насколько разное их количество по различные стороны границы. К сожалению, Лесной кодекс 2005 года, изменения в бюджетном кодексе превратили организацию „тушение пожаров“ в какую-то очень странную тему. Более того, у нас появилось такое течение, что пожары вдалеке от населенных пунктов тушить не надо, так как все равно до людей они не дойдут. Но если учесть, что бывают ветерки под 25 метров в секунду, то есть, когда пожар распространяется со скоростью поезда и может обогнать автомобиль, то это очень неправильная идея. Тушить надо везде. Для этого нужно финансировать пожарную службу. Не надо сидеть и ждать», — объяснил Игорь Шкрадюк. При этом эколог подчеркнул, что при переходе на нефте и газопроводы лесные пожары могут стать причиной еще большей катастрофы. «Лесные пожары могут настичь нефтепроводы и газопроводы. Нам пока очень повезло, что они не спалили газопромыслы. Не привели к тому, что где-то возникли гигантские факелы нефти и газа. Пожар бывает разный — низовой и верховой. Низовой — это когда горят мелкие кусты, листья, трава, а деревья остаются живыми, только кора сгорает. Но когда низовой пожар переходит в верховой и полыхают 30-метровые деревья, распространение идет быстрее. Очаг становится сильнее, над ним возникает огненный шторм, то есть горячий и пыльный воздух поднимается так, что самолеты подбрасывает вверх. Этот риск оценивают очень редко», — добавил Шкрадюк. Ранее председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин заявил, что сейчас лесные пожары начинают тушить только тогда, когда очаг подходит к населенным пунктам. Все дело в финансировании, так как цена ликвидации может превысить размеры стоимости возможного экономического вреда по лесному объекту.