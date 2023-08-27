Зеленский намерен приравнять коррупцию к госизмене

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский решил бороться с коррупцией на Украине Фото:

Коррупция на Украине в военное время должна быть приравнена к государственной измене. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время», — сказал Владимир Зеленский в ходе интервью на youtube-канале Офиса президента Украины.

Ранее на Украине прошли проверки военкоматов. Позже Зеленский назвал результаты мероприятий неутешительными. Также в один из таких скандалов влез украинский министр обороны Алексей Резников, после чего в СМИ начали писать о его скорой отставке. Позже глава оборонного ведомства заявил, что покинет свой пост, если появятся доказательства нового факта коррупции в министерстве.

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Коррупция на Украине в военное время должна быть приравнена к государственной измене. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. «Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время», — сказал Владимир Зеленский в ходе интервью на youtube-канале Офиса президента Украины. Ранее на Украине прошли проверки военкоматов. Позже Зеленский назвал результаты мероприятий неутешительными. Также в один из таких скандалов влез украинский министр обороны Алексей Резников, после чего в СМИ начали писать о его скорой отставке. Позже глава оборонного ведомства заявил, что покинет свой пост, если появятся доказательства нового факта коррупции в министерстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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