При обстреле ВСУ Донецка пострадали подростки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел центра Донецка, пожар, донецк, обстрел, сво
ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка (архивное фото) Фото:

В Донецке при обстреле ВСУ пострадало трое подростков. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

«Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на первой площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Глава администрации уточнил, что они получили осколочные ранения и контузии.

До этого украинские силы нанесли массированный удар по Донецку 23 августа. Очевидцы сообщали об осколках снарядов на территории города.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Донецке при обстреле ВСУ пострадало трое подростков. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на первой площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Глава администрации уточнил, что они получили осколочные ранения и контузии. До этого украинские силы нанесли массированный удар по Донецку 23 августа. Очевидцы сообщали об осколках снарядов на территории города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...