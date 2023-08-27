При обстреле ВСУ Донецка пострадали подростки

ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка (архивное фото)
В Донецке при обстреле ВСУ пострадало трое подростков. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на первой площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения», —
До этого украинские силы нанесли массированный удар по Донецку 23 августа. Очевидцы сообщали об осколках снарядов на территории города.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.