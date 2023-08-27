При обстреле ВСУ Донецка пострадали подростки

27 августа 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

ВСУ нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Донецке при обстреле ВСУ пострадало трое подростков. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на первой площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Глава администрации уточнил, что они получили осколочные ранения и контузии. До этого украинские силы нанесли массированный удар по Донецку 23 августа. Очевидцы сообщали об осколках снарядов на территории города.

В Донецке при обстреле ВСУ пострадало трое подростков. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «Под зверский удар снаряда вражеских сил Украины на первой площадке Куйбышевского района попали трое детей-подростков 2009, 2010 и 2013 года рождения», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Глава администрации уточнил, что они получили осколочные ранения и контузии. До этого украинские силы нанесли массированный удар по Донецку 23 августа. Очевидцы сообщали об осколках снарядов на территории города.