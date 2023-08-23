ВСУ наносят массированный удар по Донецку

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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, stock
Украина обстреляла Донецк, подчеркнул Алексей Кулемзин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово обстреливают центр Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

«Центр Донецка под массированным обстрелом. <…> Данные уточняются», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он уточнил, что граница между районами Ворошиловский и Кировский находится под особенным риском. Очевидцы также сообщают об осколках снарядов в городе.

Военный корреспондент Андрей Руденко уточнил, что разрывы происходят каждые две минуты. Он предупредил, чтобы граждане не выходили из укрытий.

Украина также обстреливала Донецк 31 июля. Тогда сообщалось об обстрелах в Ворошиловском районе города. В результате происшествия погибло двое гражданских.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово обстреливают центр Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. «Центр Донецка под массированным обстрелом. <…> Данные уточняются», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он уточнил, что граница между районами Ворошиловский и Кировский находится под особенным риском. Очевидцы также сообщают об осколках снарядов в городе. Военный корреспондент Андрей Руденко уточнил, что разрывы происходят каждые две минуты. Он предупредил, чтобы граждане не выходили из укрытий. Украина также обстреливала Донецк 31 июля. Тогда сообщалось об обстрелах в Ворошиловском районе города. В результате происшествия погибло двое гражданских.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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