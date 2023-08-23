ВСУ наносят массированный удар по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово обстреливают центр Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
«Центр Донецка под массированным обстрелом. <…> Данные уточняются», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он уточнил, что граница между районами Ворошиловский и Кировский находится под особенным риском. Очевидцы также сообщают об осколках снарядов в городе.
Военный корреспондент Андрей Руденко уточнил, что разрывы происходят каждые две минуты. Он предупредил, чтобы граждане не выходили из укрытий.
Украина также обстреливала Донецк 31 июля. Тогда сообщалось об обстрелах в Ворошиловском районе города. В результате происшествия погибло двое гражданских.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово обстреливают центр Донецка. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. «Центр Донецка под массированным обстрелом. <…> Данные уточняются», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Он уточнил, что граница между районами Ворошиловский и Кировский находится под особенным риском. Очевидцы также сообщают об осколках снарядов в городе. Военный корреспондент Андрей Руденко уточнил, что разрывы происходят каждые две минуты. Он предупредил, чтобы граждане не выходили из укрытий. Украина также обстреливала Донецк 31 июля. Тогда сообщалось об обстрелах в Ворошиловском районе города. В результате происшествия погибло двое гражданских.