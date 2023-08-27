27 августа 2023

Китай без объяснения причин запретил ввоз птицы с четырех фабрик РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Курятник. Курган, куры, курицы, курицы несушки
В регионах не были замечены случаи заболевания гриппом птицы Фото:

Китай прекратил экспорт мяса птицы, которое выпущено Невиномысской и Благодарненской птицефабриками, агрокомплексом им. Н.И. Ткачева и «Птицефабрикой Тимашевская». Об этом сообщил один из экспортеров, который имеет доступ к ветеринарной информационной системе Cefir главного таможенного управления Китая. Как уточнили в Россельхознадзоре, китайская сторона не объяснила причин прекращения экспорта.

«Китай прекратил экспортировать мясо птицы с четырех российских фабрик. Запрет на ввоз вступил в силу 24 августа», — пишут «Ведомости» со ссылкой на слова экспортера.

Китай является ключевой страной для экспортеров российского мяса птицы. Как сообщили «Ведомостям» в Россельхознадзоре, служба запросила китайскую сторону объяснить причины введения ограничений, но не получила ответа. Ведомство уточнило, что в трех регионах, где представлены предприятия, нет случаев заболевания гриппом птицы.

Ранее Россия обогнала США в поставках сурими на азиатский рынок. Причиной этому послужили низкая стоимость и рост потребительской экономии в странах Азии, что привело к большему спросу на российскую продукцию, у которой сохраняется приемлемое качество при низкой цене.

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Китай прекратил экспорт мяса птицы, которое выпущено Невиномысской и Благодарненской птицефабриками, агрокомплексом им. Н.И. Ткачева и «Птицефабрикой Тимашевская». Об этом сообщил один из экспортеров, который имеет доступ к ветеринарной информационной системе Cefir главного таможенного управления Китая. Как уточнили в Россельхознадзоре, китайская сторона не объяснила причин прекращения экспорта. «Китай прекратил экспортировать мясо птицы с четырех российских фабрик. Запрет на ввоз вступил в силу 24 августа», — пишут «Ведомости» со ссылкой на слова экспортера. Китай является ключевой страной для экспортеров российского мяса птицы. Как сообщили «Ведомостям» в Россельхознадзоре, служба запросила китайскую сторону объяснить причины введения ограничений, но не получила ответа. Ведомство уточнило, что в трех регионах, где представлены предприятия, нет случаев заболевания гриппом птицы. Ранее Россия обогнала США в поставках сурими на азиатский рынок. Причиной этому послужили низкая стоимость и рост потребительской экономии в странах Азии, что привело к большему спросу на российскую продукцию, у которой сохраняется приемлемое качество при низкой цене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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