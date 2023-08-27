Китай без объяснения причин запретил ввоз птицы с четырех фабрик РФ 28 августа 2023 в 03:35 Размер текста - 17 + В регионах не были замечены случаи заболевания гриппом птицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Китай прекратил экспорт мяса птицы, которое выпущено Невиномысской и Благодарненской птицефабриками, агрокомплексом им. Н.И. Ткачева и «Птицефабрикой Тимашевская». Об этом сообщил один из экспортеров, который имеет доступ к ветеринарной информационной системе Cefir главного таможенного управления Китая. Как уточнили в Россельхознадзоре, китайская сторона не объяснила причин прекращения экспорта. «Китай прекратил экспортировать мясо птицы с четырех российских фабрик. Запрет на ввоз вступил в силу 24 августа», — пишут «Ведомости» со ссылкой на слова экспортера. Китай является ключевой страной для экспортеров российского мяса птицы. Как сообщили «Ведомостям» в Россельхознадзоре, служба запросила китайскую сторону объяснить причины введения ограничений, но не получила ответа. Ведомство уточнило, что в трех регионах, где представлены предприятия, нет случаев заболевания гриппом птицы. Ранее Россия обогнала США в поставках сурими на азиатский рынок. Причиной этому послужили низкая стоимость и рост потребительской экономии в странах Азии, что привело к большему спросу на российскую продукцию, у которой сохраняется приемлемое качество при низкой цене. Китай прекратил экспорт мяса птицы, которое выпущено Невиномысской и Благодарненской птицефабриками, агрокомплексом им. Н.И. Ткачева и «Птицефабрикой Тимашевская». Об этом сообщил один из экспортеров, который имеет доступ к ветеринарной информационной системе Cefir главного таможенного управления Китая. Как уточнили в Россельхознадзоре, китайская сторона не объяснила причин прекращения экспорта. «Китай прекратил экспортировать мясо птицы с четырех российских фабрик. Запрет на ввоз вступил в силу 24 августа», — пишут «Ведомости» со ссылкой на слова экспортера. Китай является ключевой страной для экспортеров российского мяса птицы. Как сообщили «Ведомостям» в Россельхознадзоре, служба запросила китайскую сторону объяснить причины введения ограничений, но не получила ответа. Ведомство уточнило, что в трех регионах, где представлены предприятия, нет случаев заболевания гриппом птицы. Ранее Россия обогнала США в поставках сурими на азиатский рынок. Причиной этому послужили низкая стоимость и рост потребительской экономии в странах Азии, что привело к большему спросу на российскую продукцию, у которой сохраняется приемлемое качество при низкой цене. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям