Китай без объяснения причин запретил ввоз птицы с четырех фабрик РФ

Китай прекратил экспорт мяса птицы, которое выпущено Невиномысской и Благодарненской птицефабриками, агрокомплексом им. Н.И. Ткачева и «Птицефабрикой Тимашевская». Об этом сообщил один из экспортеров, который имеет доступ к ветеринарной информационной системе Cefir главного таможенного управления Китая. Как уточнили в Россельхознадзоре, китайская сторона не объяснила причин прекращения экспорта.
«Китай прекратил экспортировать мясо птицы с четырех российских фабрик. Запрет на ввоз вступил в силу 24 августа», — пишут «Ведомости» со ссылкой на слова экспортера.
Китай является ключевой страной для экспортеров российского мяса птицы. Как сообщили «Ведомостям» в Россельхознадзоре, служба запросила китайскую сторону объяснить причины введения ограничений, но не получила ответа. Ведомство уточнило, что в трех регионах, где представлены предприятия, нет случаев заболевания гриппом птицы.
Ранее Россия обогнала США в поставках сурими на азиатский рынок. Причиной этому послужили низкая стоимость и рост потребительской экономии в странах Азии, что привело к большему спросу на российскую продукцию, у которой сохраняется приемлемое качество при низкой цене.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.