Россия обошла США в поставках популярного продукта на азиатском рынке

ФАО: Россия обошла США в экспорте сурими азиатским странам

26 августа 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Покупатели стали выбирать российскую продукцию Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости Россия обогнала США в продажах сурими (сырье для крабовых палочек из минтая) на азиатский рынок из-за экономии потребителей. Об этом рассказала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в опубликованном отчете. «Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым», — говорится в отчете, содержание которого приводится РБК. Там отмечается, что потребительская экономия в странах Азии растет, и покупатели стали выбирать российскую продукцию, которая дешевле. РБК также цитирует президента ВАРПЭ Германа Зверева, он утверждает, что стоимость российского сурими достаточно конкурентная. По его словам, средняя цена поставляемой в Китай российской продукции из минтая в первом полугодии 2023 года — почти 2,1 тысячи долларов за тонну, в то время как американская продукция — около 4,1 тысячи долларов. Ранее сообщалось, что Россия вытеснит США с одного из рынков Китая. Как объяснили эксперты URA.RU, РФ сможет направить пшено и лекарственное сырье в соседнюю страну. К тому же, в течение семи лет Россия сможет составить конкуренцию США по поставкам сниженного природного газа во все страны мира. Разработан законопроект, который поможет активнее использовать мощности арктических маршрутов для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия обогнала США в продажах сурими (сырье для крабовых палочек из минтая) на азиатский рынок из-за экономии потребителей. Об этом рассказала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) в опубликованном отчете. «Цены на сурими падают, а русские могут производить его с меньшими затратами, чем американцы. Покупателей в Азии, похоже, не волнует, у кого они покупают, лишь бы цена была низкой, а качество приемлемым», — говорится в отчете, содержание которого приводится РБК. Там отмечается, что потребительская экономия в странах Азии растет, и покупатели стали выбирать российскую продукцию, которая дешевле. РБК также цитирует президента ВАРПЭ Германа Зверева, он утверждает, что стоимость российского сурими достаточно конкурентная. По его словам, средняя цена поставляемой в Китай российской продукции из минтая в первом полугодии 2023 года — почти 2,1 тысячи долларов за тонну, в то время как американская продукция — около 4,1 тысячи долларов. Ранее сообщалось, что Россия вытеснит США с одного из рынков Китая. Как объяснили эксперты URA.RU, РФ сможет направить пшено и лекарственное сырье в соседнюю страну. К тому же, в течение семи лет Россия сможет составить конкуренцию США по поставкам сниженного природного газа во все страны мира. Разработан законопроект, который поможет активнее использовать мощности арктических маршрутов для перевозки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.