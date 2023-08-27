Пьяный челябинец стал виновником смертельного ДТП

28 августа 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Пьяный водитель находился за рулем без прав Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяный челябинец стал виновником ДТП, в котором погиб 95-летний пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель выехал на дорогу без прав и в состоянии алкогольного опьянения. «Водитель ВАЗ-2106, не имея прав на управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог совершил столкновения в автомобилем „Лада Гранта“. В результате 95-летний пассажир „Гранты“ скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что авария произошла на втором километре автодороги Красносельское — Березовка. Другие участники ДТП не пострадали. В отношении виновника приняты меры административного реагирования.

Пьяный челябинец стал виновником ДТП, в котором погиб 95-летний пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель выехал на дорогу без прав и в состоянии алкогольного опьянения. «Водитель ВАЗ-2106, не имея прав на управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог совершил столкновения в автомобилем „Лада Гранта“. В результате 95-летний пассажир „Гранты“ скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что авария произошла на втором километре автодороги Красносельское — Березовка. Другие участники ДТП не пострадали. В отношении виновника приняты меры административного реагирования.