27 августа 2023
26 августа 2023

Пьяный челябинец стал виновником смертельного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Пьяный водитель находился за рулем без прав Фото:

Пьяный челябинец стал виновником ДТП, в котором погиб 95-летний пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель выехал на дорогу без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

«Водитель ВАЗ-2106, не имея прав на управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог совершил столкновения в автомобилем „Лада Гранта“. В результате 95-летний пассажир „Гранты“ скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что авария произошла на втором километре автодороги Красносельское — Березовка. Другие участники ДТП не пострадали. В отношении виновника приняты меры административного реагирования.

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Пьяный челябинец стал виновником ДТП, в котором погиб 95-летний пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, водитель выехал на дорогу без прав и в состоянии алкогольного опьянения. «Водитель ВАЗ-2106, не имея прав на управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог совершил столкновения в автомобилем „Лада Гранта“. В результате 95-летний пассажир „Гранты“ скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что авария произошла на втором километре автодороги Красносельское — Березовка. Другие участники ДТП не пострадали. В отношении виновника приняты меры административного реагирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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