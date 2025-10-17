Синоптики пообещали потепление и много ясных дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в последний день недели потеплеет. В воскресенье, 19 октября 2025 года, столбик термометра поднимется до 9 градусов. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

«В субботу температура воздуха достигнет отметки в 5 градусов. Уже к воскресенью потеплеет до 9 градусов», — передают метеорологи.

На неделе с 20 по 26 октября температура воздуха будет варьироваться от 6 до 9 градусов. Ночью она не будет опускаться ниже нуля. Преимущественно будет малооблачно. Осадки прогнозируют на два дня: 23 и 24 октября.

В конце сентября 2025 года в Челябинске уже наблюдалось резкое похолодание — температура опускалась до минус пяти градусов, а местами шел снег с дождем. После этого синоптики фиксировали кратковременное потепление до 9–10 градусов в начале октября.