Синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется теплая и солнечная погода. Скрин

Синоптики обещают потепление до 9 градусов в Челябинске
17 октября 2025 в 22:27
Синоптики пообещали потепление и много ясных дней

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в последний день недели потеплеет. В воскресенье, 19 октября 2025 года, столбик термометра поднимется до 9 градусов. Об этом сообщили синоптики «Гисметео».

«В субботу температура воздуха достигнет отметки в 5 градусов. Уже к воскресенью потеплеет до 9 градусов», — передают метеорологи.

На неделе с 20 по 26 октября температура воздуха будет варьироваться от 6 до 9 градусов. Ночью она не будет опускаться ниже нуля. Преимущественно будет малооблачно. Осадки прогнозируют на два дня: 23 и 24 октября.

В конце сентября 2025 года в Челябинске уже наблюдалось резкое похолодание — температура опускалась до минус пяти градусов, а местами шел снег с дождем. После этого синоптики фиксировали кратковременное потепление до 9–10 градусов в начале октября.

В Челябинске на несколько дней прекратятся осадки

Фото: «Гисметео» скрин с сайта «Гисметео» https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/10-days/

