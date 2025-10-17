Отставному полковнику полиции мэр Челябинска вручил знак «Почетный гражданин». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерий Маскаев более 40 лет посвятил службе в органах внутренних дел
Валерий Маскаев более 40 лет посвятил службе в органах внутренних дел Фото:

Валерий Маскаев, полковник полиции в отставке, был удостоен знака отличия «Почетный гражданин города Челябинска». Торжественная церемония вручения награды прошла во время празднования его 85-летия в присутствии коллег, родственников и друзей. Знак отличия ветерану МВД вручил глава города Алексей Лошкин, сообщила пресс-служба администрации.

«Символично, что именно в этом году, который объявлен Годом защитника Отечества, именно вы, Валерий Иванович, удостоены звания почетного гражданина Челябинска. Рад, что нагрудный знак и удостоверение мы вручаем в присутствии самых близких для вас людей. Теперь ваше имя навсегда вписано в историю нашего города», — цитирует слова Алексея Лошкина пресс-служба мэрии.

Валерий Маскаев посвятил десятилетия службе в органах внутренних дел. После выхода в отставку он занялся общественной деятельностью: участвовал в создании мемориала «Солдатам правопорядка», который стал значимым памятным местом Челябинска. Маскаев помогает ветеранам и семьям погибших сотрудников МВД, а также ведет активную работу в сфере патриотического воспитания молодежи — организует уроки мужества, встречи поколений в школах и социальных учреждениях.

Как писало URA.RU, звание «Почетный гражданин Челябинска» также было присвоено Александру Макееву. С этим событием его поздравили сотрудники ФСБ.

Глава города Алексей Лошкин вручил Валерию Маскаеву знак отличия «Почетный гражданин города Челябинска»
Глава города Алексей Лошкин вручил Валерию Маскаеву знак отличия «Почетный гражданин города Челябинска»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Валерий Маскаев, полковник полиции в отставке, был удостоен знака отличия «Почетный гражданин города Челябинска». Торжественная церемония вручения награды прошла во время празднования его 85-летия в присутствии коллег, родственников и друзей. Знак отличия ветерану МВД вручил глава города Алексей Лошкин, сообщила пресс-служба администрации. «Символично, что именно в этом году, который объявлен Годом защитника Отечества, именно вы, Валерий Иванович, удостоены звания почетного гражданина Челябинска. Рад, что нагрудный знак и удостоверение мы вручаем в присутствии самых близких для вас людей. Теперь ваше имя навсегда вписано в историю нашего города», — цитирует слова Алексея Лошкина пресс-служба мэрии. Валерий Маскаев посвятил десятилетия службе в органах внутренних дел. После выхода в отставку он занялся общественной деятельностью: участвовал в создании мемориала «Солдатам правопорядка», который стал значимым памятным местом Челябинска. Маскаев помогает ветеранам и семьям погибших сотрудников МВД, а также ведет активную работу в сфере патриотического воспитания молодежи — организует уроки мужества, встречи поколений в школах и социальных учреждениях. Как писало URA.RU, звание «Почетный гражданин Челябинска» также было присвоено Александру Макееву. С этим событием его поздравили сотрудники ФСБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...