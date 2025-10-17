Валерий Маскаев, полковник полиции в отставке, был удостоен знака отличия «Почетный гражданин города Челябинска». Торжественная церемония вручения награды прошла во время празднования его 85-летия в присутствии коллег, родственников и друзей. Знак отличия ветерану МВД вручил глава города Алексей Лошкин, сообщила пресс-служба администрации.
«Символично, что именно в этом году, который объявлен Годом защитника Отечества, именно вы, Валерий Иванович, удостоены звания почетного гражданина Челябинска. Рад, что нагрудный знак и удостоверение мы вручаем в присутствии самых близких для вас людей. Теперь ваше имя навсегда вписано в историю нашего города», — цитирует слова Алексея Лошкина пресс-служба мэрии.
Валерий Маскаев посвятил десятилетия службе в органах внутренних дел. После выхода в отставку он занялся общественной деятельностью: участвовал в создании мемориала «Солдатам правопорядка», который стал значимым памятным местом Челябинска. Маскаев помогает ветеранам и семьям погибших сотрудников МВД, а также ведет активную работу в сфере патриотического воспитания молодежи — организует уроки мужества, встречи поколений в школах и социальных учреждениях.
Как писало URA.RU, звание «Почетный гражданин Челябинска» также было присвоено Александру Макееву. С этим событием его поздравили сотрудники ФСБ.
