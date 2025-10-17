Крестный отец миасской братвы: годовщина смерти лидера ОПГ «Турбазовские» Чащина

В 2025 году должен был выйти на свободу Сергей Чащин — лидер одной из кровожадных банд не только Челябинской области, но и всей России «Турбазовские». Жители Миасса с опаской ожидали его возращения в город. Но 18 октября 2024 года Чащин скончался в больнице на фоне злоупотребления спиртным.
Именно под руководством Чащина «Турбазовские» стали настоящей силой. Начав с мелкого рэкета, он смог выстроить целую империю. Жизнь главного бандита региона — в материале URA.RU.
Из сына милиционера….
Чащин родился в самой обычной миасской семье в 1973 году. Его отец работал в милиции и погиб при исполнении служебного долга. Функции мужчины в доме перешли к Сергею. С детства мальчик занимался спортом. Он мог построить выдающуюся карьеру, но выбрал совершенно иной путь.
…в бандиты
В начале 90-х в России появляется новый слой общества: братки. Они буквально бросали вызов власти и правосудию. Их главными аргументами в любом деле были арматуры, ножи и пистолеты, которыми они не стеснялись воспользоваться. Молодежь же, видя в какой роскоши живут эти самые представители «новой элиты», старалась им подражать.
Чащин не был исключением. Смышленый и спортивный парень вызвал неподдельный интерес у бывшего спецназовца Олега Георгицы. Он собирал вокруг себя молодежь, учил их основам боя, стрельбе из разных видов оружия. Именно Георгица стал прародителем группировки «Турбазовские».
«Выбранный акционерами новый директор „Миассталька“ рассказал мне, что однажды к нему в кабинет заявились местные казаки в форме, с шашками на боку и с наездом, как было принято в 90-е. Из задней комнаты в кабинет вышел Георгица. Казачков — как ветром сдуло. Больше их там никогда не видели», — вспоминает экс-глава города Игорь Войнов в своей книге «Миасс в ногу ходить не умеет».
Бандитская иерархия
Чащин влился в группировку Георгицы и буквально с ходу занял там одну из руководящих должностей. Он отвечал за внутреннюю безопасность и ликвидацию конкурентов.
Банда между тем разрасталась, ее влияние росло. Из обычных рэкетиров они превратились в главарей города. Местные бизнесмены неизменно платили им «за крышу». Амбиции братков были высокими, амбиции Чащина — еще выше.
В 1998 году в подъезде собственного дома киллер застрелил Георгицу. Но созданная им группировка продолжала действовать. Бразды правления перешли к Михаилу Пуртову. А после его отъезда в Москву место лидера ОПГ занял Чащин. Именно он вывел «Турбазовских» на новый уровень.
«„Турбазовские“ начали свою деятельность на обломках криминальной империи бывшего лидера миасского криминального мира Олега Георгицы, Его „бригадиры“, одним из которых „трудился“ и Чащин, сколотили свои группировки и поделили на сферы влияния Миасс и его окрестности», — сообщалось в официальном релизе УФСБ по региону от 2012 года.
При Чащине в банде было сформировано спецподразделение киллеров, которые очень скоро начали получать заказы. А военные действия на Кавказе дали группировке массу возможностей пополнить свой арсенал.
Преступный синдикат
Пуртов перебрался в столицу вместе с другим уроженцем Миасса Дмитрием Завьяловым и ростовчанином Дмитрием Лесняковым (кличка «Лес»). Там они присоединились к ОПГ «Пушкинские», которой руководил Николай Деев по кличке «Маргарин». И очень скоро вышли на лидирующие места в банде.
Братки «Маргарина» без сожаления избавлялись от неугодных людей. Авторитет хотел во что бы то ни стало получить власть над территорией. Но его планам не суждено было сбыться: с очередной стрелки с конкурирующей ОПГ он вернулся в черном мешке. Лидером «Пушкинских» стал Пуртов, который так и не потерял связь с Миассом.
Люди Чащина помогали «Пушкинским» в бандитских войнах. По-настоящему же банды объединились после гибели Пуртова. К власти в московской бригаде тогда пришел Лесняков, который сначала разобрался с близлежащими конкурентами, а после начал кровавую оккупацию в других субъектах РФ. Во время подобного вояжа правой рукой «Леса» был Завьялов.
Заказные убийства
Работы у группы киллеров, которую в свое время создал Чащин, было хоть отбавляй. Заказы приходили из разных уголков страны. Не гнушались бандиты брать заказы и из родного Миасса.
Так в марте 2005 года «Турбазовские» получили заказ на убийство миасского предпринимателя, директора завода «Трек» Андрея Падучина. Киллер дождался бизнесмена в подъезде, где несколько раз выстрелил ему в затылок.
Через несколько лет в Миассе пропал без вести другой бизнесмен Павел Сидоров. Его тело нашли лишь к началу разгрома всего синдиката и «Турбазовских» в частности. Было установлено, что киллеры дождались Сидорова у гаража. Там они избили его до смерти. Тело же вывезли в лес и закопали, присыпав известью.
Позднее выяснится, что за убийство Падучина бандитам заплатили 30 тысяч долларов, за Сидорова — 2,5 млн рублей. Но самый большой шок у всех вызвала личность заказчика преступлений.
Конец гегемонии
Громить преступный синдикат силовики начали в 2009 году. Тогда в своей московской квартире был задержан Лесняков. Благодаря его показаниям правоохранители смогли вплотную подобраться к «Турбазовским».
Чащина задержали осенью 2012 года. К удивлению следователей, он достаточно быстро согласился со всеми пунктами обвинений. В рамках сотрудничества он выдал силовикам заказчика убийств миасских предпринимателей. Им оказался глава города Виктор Ардабьевский.
Годы в колонии
Силовики действовали последовательно, арестовывая участников ОПГ одного за другим. В 2014 году в Испании был задержан заместитель «Леса» Завьялов. Его экстрадировали в Россию и судили.
Точку в деле объединения «Турбазовских» и «Пушкинских» удалось поставить лишь в июне 2021 года. Все участники ОПГ были признаны виновными и получили длительные сроки, вплоть до пожизненных (Лесняков и Завьялов).
Ардабьевский мог доказать свою непричастность. Но до суда он не дожил. В 2020 году бывший сити-менеджер скончался в СИЗО «Матросская тишина».
Что касается Чащина — в июле 2014 году его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. В феврале 2023 года ему заменили неотбытый срок заключения на принудительные работы. В 2025 году он должен был выйти на свободу.
Бизнес, не дождавшийся владельца
Еще во времена расцвета «Турбазовских» Чащин начал думать о будущем. Нажитое бандитским путем богатство он старался легализовывать.
Сегодня Чащину принадлежит доля в фирме «Альянс-Инвест», созданная еще в 2005 году. Еще две компании «Урал Юг» и «Бриз» записаны на его тещу Ларису Муштатову.
Также в апреле 2024 года было зарегистрировано ООО «Уральская литейная компания», где Чашину принадлежит 50% долей. По слухам, фирма была создана под освобождение лидера ОПГ. Но бизнес так и не дождался владельца.
Готов к увековечиванию
Сообщения о смерти Чащина поступили 19 октября 2024 года. О дате и места прощания не распространялись, информацию предоставляли в закрытых чатах. 21 октября в одном из храмов Миасса состоялась церемония прощания с лидером ОПГ. Сейчас на могиле готовятся установить памятник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!