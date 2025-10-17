Крах на рынке недвижимости: цены на землю растут, но челябинцы ее не покупают

В Челябинске с начала 2025 года втрое снизились продажи земель под строительство домов. Причина — высокая ключевая ставка, ситуацию не выправила даже ее небольшая корректировка. Между тем цены на участки постоянно растут, сообщил URA.RU руководитель уральской риэлторской компании Денис Медведев.
«В Челябинске и пригороде с начала 2025 года на спад пошли продажи земельных участков под строительство домов. Сейчас участки и вовсе перестали покупать. Это касается как застройщиков, так и частных лиц. Продавцы земель ждут снижения ключевой ставки», — сообщил Медведев.
При этом, отмечает Медведев, челябинцы не перестали интересоваться землями в Сосновском районе. Особой популярностью пользуются участки в поселках Малиновка, Красное поле, Маховички, Северный, Рудный. Но продаж сейчас очень мало. В Малиновке участки продают по 200 000 рублей за сотку, там проведены коммуникации. Взять землю в соседней Осиновке можно уже по 100 000 рублей за сотку, но неизвестно, когда поселок будет газифицирован.
Как следует из динамики цен на сайте Restate, с начала августа до середины октября 2025 года в Челябинске и пригороде стоимость земельных участков выросла до 373 270 рублей за сотку. Рост составил 128%. Минимальная стоимость земель — 250 000 рублей, максимальная — 37 310 000 рублей за объект.
