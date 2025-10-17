В Челябинске утвердили проект реновации квартала в Ленинском районе. Карта

В Челябинске появится новый микрорайон
В Челябинске появится новый микрорайон

В Челябинске утвержден проект реновации квартала в Ленинском районе, где будет проведена комплексная застройка территории. Соответствующее распоряжение размещено на сайте горадминистрации. В результате для строительства нового микрорайона будет снесены 19 старых домом и здание школы-интерната с гаражами и другими хозпостройками.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в границах Копейского шоссе, улиц Туркменской, Уральской, Горелова, Пирогова и Обуховской с учетом многоквартирного дома по Копейскому шоссе, 15 общей площадью 21,02 га. Осуществляется по инициативе органа местного самоуправления посредством проведения аукциона», — говорится в распоряжении.

Согласно документу, объекты должны быть построены в ближайшие семь лет. Здесь будет построено не менее 294 тысяч квадратных метров жилья. К числу основных типов разрешенного строительства относятся жилые здания, общежития, дошкольные и общеобразовательные учреждения, организации среднего профессионального и высшего образования, объекты культуры и досуга, административные здания, торговые точки, банковские учреждения, предприятия общественного питания, гостиницы, развлекательные комплексы, гаражи, спортивные площадки, автомобильные парковки, а также иные объекты.

Мэр города Алексей Лошкин в декабре 2024 года поручил ускорить принятие проекта реновации данной территории, который стартовал еще в 2022 году. В августе договор с инвестором ООО СЗ «ТрестЮг» был расторгнут в связи с неисполнением условий. С областным минстроем были согласованы новые границы квартала и опубликован новый проект.

