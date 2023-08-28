28 августа 2023

Директор курганской телекомпании Белых провел собеседование со своим аватаром. Видео

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Директор ГТРК «Курган» Иван Белых провел кастинг со своей виртуальной копией Фото:

Директор ГТРК «Курган» Иван Белых провел собеседование с самим собой в рамках кастинга нейроведущих. Об этом сообщается в соцсетях.

«Я развиваюсь с нейросетями и теперь могу произносить фамилию с правильным ударением. Я, Иван Белых — виртуальная копия директора ГТРК „Курган“. <…> Сумма [зарплаты] не так важна, главное в биткоинах», — сказал аватар Белых в ролике, опубликованном в telegram-канале телекомпании. Новое видео с кастинга обещают показать 31 августа.

Ранее URA.RU писало, что курганский медиаменеджер, который делал интервью с тремя губернаторами, ушел в нейросеть. Инсайдеры утверждали, что директор ГТРК «Курган» Иван Белых планирует заменять сотрудников виртуальными ведущими.

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Директор ГТРК «Курган» Иван Белых провел собеседование с самим собой в рамках кастинга нейроведущих. Об этом сообщается в соцсетях. «Я развиваюсь с нейросетями и теперь могу произносить фамилию с правильным ударением. Я, Иван Белых — виртуальная копия директора ГТРК „Курган“. <…> Сумма [зарплаты] не так важна, главное в биткоинах», — сказал аватар Белых в ролике, опубликованном в telegram-канале телекомпании. Новое видео с кастинга обещают показать 31 августа. Ранее URA.RU писало, что курганский медиаменеджер, который делал интервью с тремя губернаторами, ушел в нейросеть. Инсайдеры утверждали, что директор ГТРК «Курган» Иван Белых планирует заменять сотрудников виртуальными ведущими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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