Директор ГТРК «Курган» Иван Белых создал свою виртуальную копию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор ГТРК «Курган» Иван Белых, который записывал интервью с тремя губернаторами Курганской области, внедряет в работу своего СМИ нейросети. Начал медиаменеджер с себя, создав свою виртуальную копию, рассказали URA.RU источники, близкие к средствам массовой информации (СМИ).

«Глава гостелерадиокомпании „Курган“ Иван Белых воплощает идею замены сотрудников на искусственный интеллект. Причем начал с себя. Он сэкономит время, заменив свое присутствие в кадре на виртуального ведущего», — указал один из инсайдеров. Другой источник добавил, что эксперименты с нейросетью в ГТРК близятся к завершению и готовятся запускать вещание с новыми ведущими.

Еще один инсайдер подчеркнул, что руководство СМИ поддержало идею молодых сотрудников — IT- специалистов по эксперименту с нейросетями. «В гостелерадиокомпании считают, что искусственный интеллект — это данность, которую нельзя отрицать. И прогресс, особенно в телевидении, невозможно игнорировать», — пояснил источник.

Получить оперативный комментарий у Белых по поводу работы с нейросетями не удалось. На момент публикации телефон медиаменеджера был занят.