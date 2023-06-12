12 июня 2023

Курганский медиаменеджер, который делал интервью с тремя губернаторами, ушел в нейросеть. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор ГТРК «Курган» Иван Белых создал свою виртуальную копию Фото:

Директор ГТРК «Курган» Иван Белых, который записывал интервью с тремя губернаторами Курганской области, внедряет в работу своего СМИ нейросети. Начал медиаменеджер с себя, создав свою виртуальную копию, рассказали URA.RU источники, близкие к средствам массовой информации (СМИ).

«Глава гостелерадиокомпании „Курган“ Иван Белых воплощает идею замены сотрудников на искусственный интеллект. Причем начал с себя. Он сэкономит время, заменив свое присутствие в кадре на виртуального ведущего», — указал один из инсайдеров. Другой источник добавил, что эксперименты с нейросетью в ГТРК близятся к завершению и готовятся запускать вещание с новыми ведущими.

Еще один инсайдер подчеркнул, что руководство СМИ поддержало идею молодых сотрудников — IT- специалистов по эксперименту с нейросетями. «В гостелерадиокомпании считают, что искусственный интеллект — это данность, которую нельзя отрицать. И прогресс, особенно в телевидении, невозможно игнорировать», — пояснил источник.

Получить оперативный комментарий у Белых по поводу работы с нейросетями не удалось. На момент публикации телефон медиаменеджера был занят.

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Директор ГТРК «Курган» Иван Белых, который записывал интервью с тремя губернаторами Курганской области, внедряет в работу своего СМИ нейросети. Начал медиаменеджер с себя, создав свою виртуальную копию, рассказали URA.RU источники, близкие к средствам массовой информации (СМИ). «Глава гостелерадиокомпании „Курган“ Иван Белых воплощает идею замены сотрудников на искусственный интеллект. Причем начал с себя. Он сэкономит время, заменив свое присутствие в кадре на виртуального ведущего», — указал один из инсайдеров. Другой источник добавил, что эксперименты с нейросетью в ГТРК близятся к завершению и готовятся запускать вещание с новыми ведущими. Еще один инсайдер подчеркнул, что руководство СМИ поддержало идею молодых сотрудников — IT- специалистов по эксперименту с нейросетями. «В гостелерадиокомпании считают, что искусственный интеллект — это данность, которую нельзя отрицать. И прогресс, особенно в телевидении, невозможно игнорировать», — пояснил источник. Получить оперативный комментарий у Белых по поводу работы с нейросетями не удалось. На момент публикации телефон медиаменеджера был занят.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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