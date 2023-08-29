Глава челябинского района выехал на место падения вертолета Ми-8

Глава Сосновского района Челябинской области Евгений Ваганов выехал на место крушения вертолета, разбившегося днем 29 августа. Об этом он сообщил URA.RU.
«Мне сообщили о крушении вертолета. Я выехал на место. Сейчас все дороги, ведущие к месту ЧП, перекрыты», — рассказал Ваганов.
Вертолет упал днем 29 августа. На борту находилось три человека. Все они погибли.
Вертолет принадлежал Пограничному управлению ФСБ РФ по Челябинской области. В ведомстве на звонок не ответили. В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ (ЦМСУТ СК РФ) сообщили, что их сотрудников не стали подключать к расследованию происшествия.
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