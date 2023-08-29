Глава челябинского района выехал на место падения вертолета Ми-8

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Алексей Текслер на передаче муниципалитетам новых школьных автобусов. Челябинск, ваганов евгений
Евгений Ваганов выехал на место ЧП Фото:
новость из сюжета
Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Глава Сосновского района Челябинской области Евгений Ваганов выехал на место крушения вертолета, разбившегося днем 29 августа. Об этом он сообщил URA.RU.

«Мне сообщили о крушении вертолета. Я выехал на место. Сейчас все дороги, ведущие к месту ЧП, перекрыты», — рассказал Ваганов.

Вертолет упал днем 29 августа. На борту находилось три человека. Все они погибли.

Вертолет принадлежал Пограничному управлению ФСБ РФ по Челябинской области. В ведомстве на звонок не ответили. В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ (ЦМСУТ СК РФ) сообщили, что их сотрудников не стали подключать к расследованию происшествия.

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Глава Сосновского района Челябинской области Евгений Ваганов выехал на место крушения вертолета, разбившегося днем 29 августа. Об этом он сообщил URA.RU. «Мне сообщили о крушении вертолета. Я выехал на место. Сейчас все дороги, ведущие к месту ЧП, перекрыты», — рассказал Ваганов. Вертолет упал днем 29 августа. На борту находилось три человека. Все они погибли. Вертолет принадлежал Пограничному управлению ФСБ РФ по Челябинской области. В ведомстве на звонок не ответили. В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ (ЦМСУТ СК РФ) сообщили, что их сотрудников не стали подключать к расследованию происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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