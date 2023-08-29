Спасатели МЧС обнаружили тела погибших при падении вертолета под Челябинском

Сотрудники МЧС обнаружили трех погибших при падении вертолета авиаотряда ФСБ под Челябинском. Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Сегодня днем в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области от ЕДДС Сосновского муниципального района поступило сообщение о падении вертолета в районе Прудного. По прибытию на место обнаружено горение вертолета Ми-8 в лесном массиве. Горение ликвидировано, обнаружены тела трех погибших», — пояснили URA.RU в пресс-службе.
Там также добавили, что среди местного населения пострадавших не было. Поскольку машина упала в лесу, не пострадали жилые дома либо иные строения.
Пока названы две версии катастрофы: плохая видимость либо отказ техники. По словам свидетелей происшествия, вертолет внезапно начало мотать на курсе, затем Ми-8 начал набирать высоту, а затем рухнул.
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