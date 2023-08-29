Вертолет погранслужбы ФСБ разбился под Челябинском из-за плохой видимости

Машина разбилась в ходе учебного вылета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Причиной катастрофы вертолета Ми-8 погранслужбы ФСБ под Челябинском 29 августа стала плохая видимость. В день тренировочных полетов в регионе шли интенсивные дожди.

«Предварительная причина падения вертолета Ми-8 в Челябинской области — плохая видимость. Машина могла зацепиться за высоковольтные провода, после чего рухнула. На борту в этот момент находились двое курсантов и пилот-инструктор. Все погибли», — сообщает telegram-канал Mash. Также в качестве возможной причины называют отказ техники.

О катастрофе сообщили очевидцы. По их словам, сначала вертолет начало бросать из стороны в сторону. После он сначала резко набирать высоту, а затем рухнул. Официальные службы произошедшее пока не комментируют, на земле пострадавших не было.