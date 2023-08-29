Вертолет погранслужбы ФСБ разбился под Челябинском из-за плохой видимости

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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
Машина разбилась в ходе учебного вылета Фото:
новость из сюжета
Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Причиной катастрофы вертолета Ми-8 погранслужбы ФСБ под Челябинском 29 августа стала плохая видимость. В день тренировочных полетов в регионе шли интенсивные дожди.

«Предварительная причина падения вертолета Ми-8 в Челябинской области — плохая видимость. Машина могла зацепиться за высоковольтные провода, после чего рухнула. На борту в этот момент находились двое курсантов и пилот-инструктор. Все погибли», — сообщает telegram-канал Mash. Также в качестве возможной причины называют отказ техники.

О катастрофе сообщили очевидцы. По их словам, сначала вертолет начало бросать из стороны в сторону. После он сначала резко набирать высоту, а затем рухнул. Официальные службы произошедшее пока не комментируют, на земле пострадавших не было.

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Причиной катастрофы вертолета Ми-8 погранслужбы ФСБ под Челябинском 29 августа стала плохая видимость. В день тренировочных полетов в регионе шли интенсивные дожди. «Предварительная причина падения вертолета Ми-8 в Челябинской области — плохая видимость. Машина могла зацепиться за высоковольтные провода, после чего рухнула. На борту в этот момент находились двое курсантов и пилот-инструктор. Все погибли», — сообщает telegram-канал Mash. Также в качестве возможной причины называют отказ техники. О катастрофе сообщили очевидцы. По их словам, сначала вертолет начало бросать из стороны в сторону. После он сначала резко набирать высоту, а затем рухнул. Официальные службы произошедшее пока не комментируют, на земле пострадавших не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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