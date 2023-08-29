Жители челябинского поселка не могут попасть домой из-за катастрофы с вертолетом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолет катастрофа. Челябинск
Сотрудники ДПС оцепили территорию, на которой упал вертолет Фото:
новость из сюжета
Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Жители поселка Прудный (Челябинская область) не могут попасть домой из-за оцепления, связанного с падением вертолета Ми-8. Сотрудники ДПС преградили им путь до особого распоряжения.

«Стою тут уже продолжительное время. Точно несколько часов. Домой проехать не могу. Перекрыто все», — рассказал URA.RU один из жителей на условиях анонимности.

Как передает корреспондент URA.RU с места событий попасть в поселок по месту жительства можно предъявив паспорт с соответствующей пропиской. Однако, не у всех при себе оказались необходимые документы.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что оцепление продлится до завершение особых мероприятий.

Вертолет авиаотряда ФСБ по региону упал между поселком Прудный и Шаголом. На борту находилось три человека, все они погибли. Экипаж выполнял тренировочный полет. Предварительной причиной крушения стала плохая видимость.

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Жители поселка Прудный (Челябинская область) не могут попасть домой из-за оцепления, связанного с падением вертолета Ми-8. Сотрудники ДПС преградили им путь до особого распоряжения. «Стою тут уже продолжительное время. Точно несколько часов. Домой проехать не могу. Перекрыто все», — рассказал URA.RU один из жителей на условиях анонимности. Как передает корреспондент URA.RU с места событий попасть в поселок по месту жительства можно предъявив паспорт с соответствующей пропиской. Однако, не у всех при себе оказались необходимые документы. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что оцепление продлится до завершение особых мероприятий. Вертолет авиаотряда ФСБ по региону упал между поселком Прудный и Шаголом. На борту находилось три человека, все они погибли. Экипаж выполнял тренировочный полет. Предварительной причиной крушения стала плохая видимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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