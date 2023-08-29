Крушение вертолета ФСБ под Челябинском, что известно к этому часу

Перед крушением вертолета ФСБ по Челябинском жители слышали хлопки
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Вертолет катастрофа. Челябинск
Жители поселка Прудный не могли попасть домой из-за крушения вертолета Фото:
новость из сюжета
Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Перед крушением самолета авиаотряда ФСБ по Челябинском 29 августа жители близлежащего поселка Прудный слышали хлопки. Взрыва не было. Все, что известно к данному часу о трагедии, в сбойке URA.RU.

  • 29 августа в 15:02 по местному времени вертолет потерпел крушение близ поселка Прудный. На борту было три члена экипажа, все погибли.
  • К врачам сообщение о крушении поступило в 15 часов 39 минут. К моменту прибытия медиков на месте крушения уже были сотрудники МЧС, тушившие пожар. Спасать было некого.
  • Все дороги к месту ЧП были перекрыты. Жители, не имеющие с собой паспортов о прописке, не могли попасть домой.
  • Губернатор Алексей Текслер заявил, что вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. В день крушения экипаж выполнял тренировочный полет.
  • Жилые кварталы не пострадали. Жители сообщили, что взрыва не было, но слышались хлопки. Вертолет сразу ушел в штопор и упал в лесу.
  • В 17 часов было ликвидировано горение вертолета.
  • В 18 часов место ЧП стали покидать спецслужбы.
  • Предварительной причиной падения мог стать отказ техники. Не исключена плохая видимость из-за затянувшихся дождей.
  • Официальных комментариев причин крушения нет.

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Перед крушением самолета авиаотряда ФСБ по Челябинском 29 августа жители близлежащего поселка Прудный слышали хлопки. Взрыва не было. Все, что известно к данному часу о трагедии, в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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