Крушение вертолета ФСБ под Челябинском, что известно к этому часу

Жители поселка Прудный не могли попасть домой из-за крушения вертолета
новость из сюжетаПод Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ
Перед крушением самолета авиаотряда ФСБ по Челябинском 29 августа жители близлежащего поселка Прудный слышали хлопки. Взрыва не было. Все, что известно к данному часу о трагедии, в сбойке URA.RU.
- 29 августа в 15:02 по местному времени вертолет потерпел крушение близ поселка Прудный. На борту было три члена экипажа, все погибли.
- К врачам сообщение о крушении поступило в 15 часов 39 минут. К моменту прибытия медиков на месте крушения уже были сотрудники МЧС, тушившие пожар. Спасать было некого.
- Все дороги к месту ЧП были перекрыты. Жители, не имеющие с собой паспортов о прописке, не могли попасть домой.
- Губернатор Алексей Текслер заявил, что вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. В день крушения экипаж выполнял тренировочный полет.
- Жилые кварталы не пострадали. Жители сообщили, что взрыва не было, но слышались хлопки. Вертолет сразу ушел в штопор и упал в лесу.
- В 17 часов было ликвидировано горение вертолета.
- В 18 часов место ЧП стали покидать спецслужбы.
- Предварительной причиной падения мог стать отказ техники. Не исключена плохая видимость из-за затянувшихся дождей.
- Официальных комментариев причин крушения нет.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.