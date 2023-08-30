30 августа 2023

Участок курганской улицы закроют для движения на месяц. Карта

Участок улицы Кравченко в Кургане закроют для движения на месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, проезд закрыт, проезд запрещен, ремонт дороги
Аварию будут устранять с 1 сентября до 21:00 1 октября Фото:

В Кургане движение по улице Кравченко будет частично перекрыто связи с аварийной ситуацией на коллекторе. Участок дороги будет закрыт на месяц. Об этом сообщили представители компании АО «Водный Союз» в своей группе «ВКонтакте».

«На самотечном коллекторе диаметром 700 мм по ул. Кравченко произошла аварийная ситуация. Бригады цеха канализации АО „Водный Союз“ приступят к ее устранению первого сентября, в связи с чем будет закрыто движение автотранспорта по ул. Кравченко от перекрестка с ул. М.Горького до жилого дома №56», — написано в группе.

По сообщению компании, завершить работы планируется до 21:00 1 октября. Водителей предупреждают, чтобы заранее планировали путь для объезда ремонтируемой территории.

Ранее URA.RU писало, что ограничение движения транспорта на улице Дзержинского в Кургане будет продлено. Участок улицы будет закрыт до 13 сентября.

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В Кургане движение по улице Кравченко будет частично перекрыто связи с аварийной ситуацией на коллекторе. Участок дороги будет закрыт на месяц. Об этом сообщили представители компании АО «Водный Союз» в своей группе «ВКонтакте». «На самотечном коллекторе диаметром 700 мм по ул. Кравченко произошла аварийная ситуация. Бригады цеха канализации АО „Водный Союз“ приступят к ее устранению первого сентября, в связи с чем будет закрыто движение автотранспорта по ул. Кравченко от перекрестка с ул. М.Горького до жилого дома №56», — написано в группе. По сообщению компании, завершить работы планируется до 21:00 1 октября. Водителей предупреждают, чтобы заранее планировали путь для объезда ремонтируемой территории. Ранее URA.RU писало, что ограничение движения транспорта на улице Дзержинского в Кургане будет продлено. Участок улицы будет закрыт до 13 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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