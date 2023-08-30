В Кургане движение по улице Кравченко будет частично перекрыто связи с аварийной ситуацией на коллекторе. Участок дороги будет закрыт на месяц. Об этом сообщили представители компании АО «Водный Союз» в своей группе «ВКонтакте».
«На самотечном коллекторе диаметром 700 мм по ул. Кравченко произошла аварийная ситуация. Бригады цеха канализации АО „Водный Союз“ приступят к ее устранению первого сентября, в связи с чем будет закрыто движение автотранспорта по ул. Кравченко от перекрестка с ул. М.Горького до жилого дома №56», — написано в группе.
По сообщению компании, завершить работы планируется до 21:00 1 октября. Водителей предупреждают, чтобы заранее планировали путь для объезда ремонтируемой территории.
Ранее URA.RU писало, что ограничение движения транспорта на улице Дзержинского в Кургане будет продлено. Участок улицы будет закрыт до 13 сентября.
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