Участок курганской улицы закроют для движения на месяц. Карта

Участок улицы Кравченко в Кургане закроют для движения на месяц

31 августа 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Аварию будут устранять с 1 сентября до 21:00 1 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане движение по улице Кравченко будет частично перекрыто связи с аварийной ситуацией на коллекторе. Участок дороги будет закрыт на месяц. Об этом сообщили представители компании АО «Водный Союз» в своей группе «ВКонтакте». «На самотечном коллекторе диаметром 700 мм по ул. Кравченко произошла аварийная ситуация. Бригады цеха канализации АО „Водный Союз“ приступят к ее устранению первого сентября, в связи с чем будет закрыто движение автотранспорта по ул. Кравченко от перекрестка с ул. М.Горького до жилого дома №56», — написано в группе. По сообщению компании, завершить работы планируется до 21:00 1 октября. Водителей предупреждают, чтобы заранее планировали путь для объезда ремонтируемой территории. Ранее URA.RU писало, что ограничение движения транспорта на улице Дзержинского в Кургане будет продлено. Участок улицы будет закрыт до 13 сентября.

В Кургане движение по улице Кравченко будет частично перекрыто связи с аварийной ситуацией на коллекторе. Участок дороги будет закрыт на месяц. Об этом сообщили представители компании АО «Водный Союз» в своей группе «ВКонтакте». «На самотечном коллекторе диаметром 700 мм по ул. Кравченко произошла аварийная ситуация. Бригады цеха канализации АО „Водный Союз“ приступят к ее устранению первого сентября, в связи с чем будет закрыто движение автотранспорта по ул. Кравченко от перекрестка с ул. М.Горького до жилого дома №56», — написано в группе. По сообщению компании, завершить работы планируется до 21:00 1 октября. Водителей предупреждают, чтобы заранее планировали путь для объезда ремонтируемой территории. Ранее URA.RU писало, что ограничение движения транспорта на улице Дзержинского в Кургане будет продлено. Участок улицы будет закрыт до 13 сентября.