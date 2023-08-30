В Кургане водители из-за ремонта еще полмесяца не смогут ездить по улице

31 августа 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Улица Дзержинского будет закрыта еще до 21:00 13 сентября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана новым постановлением закрыла движение всех видов транспорта по ул. Дзержинского до 13 сентября. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Дзержинского на участке от пересечения проезжих частей улиц Ястржембского — Дзержинского до здания по ул. Дзержинского, 2 с 09:00 31 июля до 21:00 13 сентября», — указано в постановлении. Перекрыли ранее улицу для проведения аварийных работ. Ранее URA.RU писало, что участок улицы Дзержинского в Кургане перекроют для движения. На этом участке устраняют аварию.

Администрация Кургана новым постановлением закрыла движение всех видов транспорта по ул. Дзержинского до 13 сентября. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Дзержинского на участке от пересечения проезжих частей улиц Ястржембского — Дзержинского до здания по ул. Дзержинского, 2 с 09:00 31 июля до 21:00 13 сентября», — указано в постановлении. Перекрыли ранее улицу для проведения аварийных работ. Ранее URA.RU писало, что участок улицы Дзержинского в Кургане перекроют для движения. На этом участке устраняют аварию.