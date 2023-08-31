Счетная палата оценила энергоэффективность жилья в РФ

СП РФ сочла недостаточными меры повышения энергоэффективности жилья в РФ

01 сентября 2023 в 05:49 Размер текста - 17 +

СП РФ предлагает ввести новые субсидии для строительства энергоэффективного жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аудиторы счетной палаты РФ пришли к выводу, что госполитика, направленная на улучшение показателей энергоэффективности жилого фонда, неэффективна и не систематизирована. В документах не обозначены конкретные цели по энергосбережению и уменьшению выбросов в строительстве и ЖКХ. «Счетная палата, проанализировав реализацию планов повышения энергоэффективности многоквартирных домов, пришла к выводу о недостаточности проведенной работы для достижения целей политики энергосбережения. Работе по повышению энергоэффективности жилых зданий и предприятий отрасли строительства и ЖКХ явно недостает системности» — цитирует аудитора СП РФ Наталью Трунову «Коммерсант». В федеральных документах не прописаны четкие комплексы мероприятий для достижения таких целей. В стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года отражен перечень мероприятий. Однако там отсутствуют количественные показатели по снижению потребления энергоресурсов и выбросов. В Минстрое в ответ на эти замечания заверили, что соответсвующий документ разрабатывается и будет готов к 2035 году. Также аудиторы считают, у застройщиков нет мотивации возводить энергоэффективные дома, а у покупателей приобретать такое жилье. СП РФ предлагает разработать ряд стимулирующих мер — субсидий. Например, «зеленое» проектное финансирование, налоговые льготы или «зеленая» ипотека. При этом для домов, которые будут строиться с использованием мер господдержки, предлагается установить обязательные повышенные требования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аудиторы счетной палаты РФ пришли к выводу, что госполитика, направленная на улучшение показателей энергоэффективности жилого фонда, неэффективна и не систематизирована. В документах не обозначены конкретные цели по энергосбережению и уменьшению выбросов в строительстве и ЖКХ. «Счетная палата, проанализировав реализацию планов повышения энергоэффективности многоквартирных домов, пришла к выводу о недостаточности проведенной работы для достижения целей политики энергосбережения. Работе по повышению энергоэффективности жилых зданий и предприятий отрасли строительства и ЖКХ явно недостает системности» — цитирует аудитора СП РФ Наталью Трунову «Коммерсант». В федеральных документах не прописаны четкие комплексы мероприятий для достижения таких целей. В стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года отражен перечень мероприятий. Однако там отсутствуют количественные показатели по снижению потребления энергоресурсов и выбросов. В Минстрое в ответ на эти замечания заверили, что соответсвующий документ разрабатывается и будет готов к 2035 году. Также аудиторы считают, у застройщиков нет мотивации возводить энергоэффективные дома, а у покупателей приобретать такое жилье. СП РФ предлагает разработать ряд стимулирующих мер — субсидий. Например, «зеленое» проектное финансирование, налоговые льготы или «зеленая» ипотека. При этом для домов, которые будут строиться с использованием мер господдержки, предлагается установить обязательные повышенные требования.