В России ввели новый штраф для водителей, который грозит многим

Правительство РФ ввело штраф за установку гаджетов на лобовое стекло автомобиля

01 сентября 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Водителям запретили устанавливать дополнительные устройства на лобовое стекло автомобиля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России вступило в силу постановление правительства России, согласно которому, установка гаджета на лобовое стекло автомобиля будет наказываться штрафом. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «[Использование транспортного средства запрещено, если] установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя», — говорится в тексте документа. Уточняется, что исключением являются зеркала заднего вида, стеклоочистители, а также нагревательные элементы. Другие устройства, наподобие видеорегистраторов, креплений для телефона или навигатора, а также транспондера для проезда по платным трассам будут запрещены для использования. Кроме того, автовладельцам нельзя будет устанавливать не заводские детали на части рулевого управления. Также нарушением будет считаться неисправная автоблокировочная система. Водитель также не сможет ездить на автомобиле летом на зимних шинах.

В России вступило в силу постановление правительства России, согласно которому, установка гаджета на лобовое стекло автомобиля будет наказываться штрафом. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. «[Использование транспортного средства запрещено, если] установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя», — говорится в тексте документа. Уточняется, что исключением являются зеркала заднего вида, стеклоочистители, а также нагревательные элементы. Другие устройства, наподобие видеорегистраторов, креплений для телефона или навигатора, а также транспондера для проезда по платным трассам будут запрещены для использования. Кроме того, автовладельцам нельзя будет устанавливать не заводские детали на части рулевого управления. Также нарушением будет считаться неисправная автоблокировочная система. Водитель также не сможет ездить на автомобиле летом на зимних шинах.