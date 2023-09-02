ТАСС: Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
Киевский вокзал в Москве по адресу площадь Киевского Вокзала, 1 эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — передает ТАСС сообщение. На месте работают специалисты экстренных служб.
Обновлено в 2:41 по Москве: специалисты не нашли взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на вокзале. Об этом сообщили специалисты экстренных спецслужб.
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