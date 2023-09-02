ТАСС: Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва 03 сентября 2023 в 02:29 Размер текста - 17 + Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Фото: пресс-центр аэропорта «Внуково» Киевский вокзал в Москве по адресу площадь Киевского Вокзала, 1 эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — передает ТАСС сообщение. На месте работают специалисты экстренных служб. Обновлено в 2:41 по Москве: специалисты не нашли взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на вокзале. Об этом сообщили специалисты экстренных спецслужб. Киевский вокзал в Москве по адресу площадь Киевского Вокзала, 1 эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — передает ТАСС сообщение. На месте работают специалисты экстренных служб. Обновлено в 2:41 по Москве: специалисты не нашли взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на вокзале. Об этом сообщили специалисты экстренных спецслужб. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям