02 сентября 2023

ТАСС: Киевский вокзал в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Аэропорт Москвы., киевский вокзал, внуково, экспресс
Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва Фото:

Киевский вокзал в Москве по адресу площадь Киевского Вокзала, 1 эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — передает ТАСС сообщение. На месте работают специалисты экстренных служб.

Обновлено в 2:41 по Москве: специалисты не нашли взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на вокзале. Об этом сообщили специалисты экстренных спецслужб.

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Киевский вокзал в Москве по адресу площадь Киевского Вокзала, 1 эвакуируют из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. «Поступило сообщение об угрозе взрыва Киевского вокзала. В целях безопасности проводится эвакуация», — передает ТАСС сообщение. На месте работают специалисты экстренных служб. Обновлено в 2:41 по Москве: специалисты не нашли взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ на вокзале. Об этом сообщили специалисты экстренных спецслужб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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