В МЧС прокомментировали задымление в пермском баре Doski

В пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium, замкнуло проводку. Сообщение о задымлении в заведении поступило на пульт диспетчерам утром 3 сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«На вызов были направлены 47 человек личного состава и 10 единиц техники. На месте было установлено, что в баре Doski произошло короткое замыкание электропроводки светодиодной ленты без последующего горения», — пояснили в пресс-службе ведомства.
До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули порядка 300 человек. В МЧС сообщили, что пострадавших нет.
Ранее URA.RU писало, что у заведения стоят машины пожарных и врачей. В баре сработала пожарная сигнализация.
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