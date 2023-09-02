В МЧС прокомментировали задымление в пермском баре Doski

МЧС: в Перми в баре Doski произошло короткое замыкание

03 сентября 2023 в 05:12 Размер текста - 17 +

Люди самостоятельно эвакуировались из бара до прибытия спасателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium, замкнуло проводку. Сообщение о задымлении в заведении поступило на пульт диспетчерам утром 3 сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «На вызов были направлены 47 человек личного состава и 10 единиц техники. На месте было установлено, что в баре Doski произошло короткое замыкание электропроводки светодиодной ленты без последующего горения», — пояснили в пресс-службе ведомства. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули порядка 300 человек. В МЧС сообщили, что пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что у заведения стоят машины пожарных и врачей. В баре сработала пожарная сигнализация.

В пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium, замкнуло проводку. Сообщение о задымлении в заведении поступило на пульт диспетчерам утром 3 сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «На вызов были направлены 47 человек личного состава и 10 единиц техники. На месте было установлено, что в баре Doski произошло короткое замыкание электропроводки светодиодной ленты без последующего горения», — пояснили в пресс-службе ведомства. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули порядка 300 человек. В МЧС сообщили, что пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что у заведения стоят машины пожарных и врачей. В баре сработала пожарная сигнализация.