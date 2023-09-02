02 сентября 2023
01 сентября 2023

В МЧС прокомментировали задымление в пермском баре Doski

МЧС: в Перми в баре Doski произошло короткое замыкание
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, задымление, спасатель, шоссе тюнина, смог , дым
Люди самостоятельно эвакуировались из бара до прибытия спасателей Фото:

В пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium, замкнуло проводку. Сообщение о задымлении в заведении поступило на пульт диспетчерам утром 3 сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«На вызов были направлены 47 человек личного состава и 10 единиц техники. На месте было установлено, что в баре Doski произошло короткое замыкание электропроводки светодиодной ленты без последующего горения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули порядка 300 человек. В МЧС сообщили, что пострадавших нет.

Ранее URA.RU писало, что у заведения стоят машины пожарных и врачей. В баре сработала пожарная сигнализация.

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В пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium, замкнуло проводку. Сообщение о задымлении в заведении поступило на пульт диспетчерам утром 3 сентября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «На вызов были направлены 47 человек личного состава и 10 единиц техники. На месте было установлено, что в баре Doski произошло короткое замыкание электропроводки светодиодной ленты без последующего горения», — пояснили в пресс-службе ведомства. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули порядка 300 человек. В МЧС сообщили, что пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что у заведения стоят машины пожарных и врачей. В баре сработала пожарная сигнализация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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