02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Перми в баре Doski сработала пожарная сигнализация

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
На месте работают несколько бригад спасателей Фото:

В пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium», утром 3 августа сработала пожарная сигнализация. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Хотели с другом зайти в бар Doski. На подходе к заведению увидели — у входа несколько пожарных машин, подъехала скорая. Люди толпятся на улице, говорят, что произошел пожар. Внутрь никого не пускают», — пояснил собеседник информационного агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium», утром 3 августа сработала пожарная сигнализация. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Хотели с другом зайти в бар Doski. На подходе к заведению увидели — у входа несколько пожарных машин, подъехала скорая. Люди толпятся на улице, говорят, что произошел пожар. Внутрь никого не пускают», — пояснил собеседник информационного агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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