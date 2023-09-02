В Перми в баре Doski сработала пожарная сигнализация

На месте работают несколько бригад спасателей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермском баре Doski, который расположен в ТРК «Колизей Atrium», утром 3 августа сработала пожарная сигнализация. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Хотели с другом зайти в бар Doski. На подходе к заведению увидели — у входа несколько пожарных машин, подъехала скорая. Люди толпятся на улице, говорят, что произошел пожар. Внутрь никого не пускают», — пояснил собеседник информационного агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ответ ожидается.