03 сентября 2023

Резников прокомментировал свое назначение на должность посла Британии

Резников заявил, что не знает о возможном назначении послом в Британии
© Служба новостей «URA.RU»
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Резников открестился от слухов о назначении его послом в Британии Фото:

Алексей Резников заявил, что не знает о планах занять должность посла Великобритании. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Бебель».

«Не в курсе», — сказал Резников. Так он прокомментировал информацию о возможном назначении послом в Британии.

Накануне стало известно, что Резников покинет пост министра обороны Украины. На его место придет глава фонда госимущества Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведомство нуждается в новых подходах, в том числе в военном направлении, передает телеканал 360. По словам вице-президента Фонда развития современной дипломатии, программного директора «Всеукраинской комиссии по правам человека» Дмитрия Перлина, замена министра нужна Киеву для отчета перед Западом и создания новых коррупционных схем.

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Алексей Резников заявил, что не знает о планах занять должность посла Великобритании. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Бебель». «Не в курсе», — сказал Резников. Так он прокомментировал информацию о возможном назначении послом в Британии. Накануне стало известно, что Резников покинет пост министра обороны Украины. На его место придет глава фонда госимущества Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведомство нуждается в новых подходах, в том числе в военном направлении, передает телеканал 360. По словам вице-президента Фонда развития современной дипломатии, программного директора «Всеукраинской комиссии по правам человека» Дмитрия Перлина, замена министра нужна Киеву для отчета перед Западом и создания новых коррупционных схем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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