Резников прокомментировал свое назначение на должность посла Британии

Алексей Резников заявил, что не знает о планах занять должность посла Великобритании. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Бебель».
«Не в курсе», — сказал Резников. Так он прокомментировал информацию о возможном назначении послом в Британии.
Накануне стало известно, что Резников покинет пост министра обороны Украины. На его место придет глава фонда госимущества Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведомство нуждается в новых подходах, в том числе в военном направлении, передает телеканал 360. По словам вице-президента Фонда развития современной дипломатии, программного директора «Всеукраинской комиссии по правам человека» Дмитрия Перлина, замена министра нужна Киеву для отчета перед Западом и создания новых коррупционных схем.
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