Резников прокомментировал свое назначение на должность посла Британии Резников заявил, что не знает о возможном назначении послом в Британии 04 сентября 2023 в 01:42 Размер текста - 17 + Резников открестился от слухов о назначении его послом в Британии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Алексей Резников заявил, что не знает о планах занять должность посла Великобритании. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Бебель». «Не в курсе», — сказал Резников. Так он прокомментировал информацию о возможном назначении послом в Британии. Накануне стало известно, что Резников покинет пост министра обороны Украины. На его место придет глава фонда госимущества Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведомство нуждается в новых подходах, в том числе в военном направлении, передает телеканал 360. По словам вице-президента Фонда развития современной дипломатии, программного директора «Всеукраинской комиссии по правам человека» Дмитрия Перлина, замена министра нужна Киеву для отчета перед Западом и создания новых коррупционных схем. Алексей Резников заявил, что не знает о планах занять должность посла Великобритании. Об этом он заявил в интервью украинскому изданию «Бебель». «Не в курсе», — сказал Резников. Так он прокомментировал информацию о возможном назначении послом в Британии. Накануне стало известно, что Резников покинет пост министра обороны Украины. На его место придет глава фонда госимущества Рустем Умеров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведомство нуждается в новых подходах, в том числе в военном направлении, передает телеканал 360. По словам вице-президента Фонда развития современной дипломатии, программного директора «Всеукраинской комиссии по правам человека» Дмитрия Перлина, замена министра нужна Киеву для отчета перед Западом и создания новых коррупционных схем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям