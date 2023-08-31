Политолог Перлин назвал скрытый смысл смены министра обороны Украины

Возможная замена министра обороны Украины Алексея Резникова на главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова нужна Киеву для отчета перед Западом и создания новых коррупционных схем. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, программный директор «Всеукраинской комиссии по правам человека» Дмитрий Перлин.
«На Украине в последнее время идет много разговоров о перезагрузке правительства, в том числе министров. Наблюдаются серьезные коррупционные скандалы. Одно из ключевых министерств, которое занимается освоением западных денег, — это Министерство обороны. В отношении Резникова накопилось очень большое количество противоречий и критики, в первую очередь со стороны западных СМИ. Они неоднократно подчеркивали его исключительную коррупционную составляющую. Новый человек должен быть полностью подконтролен и подвластен вертикали Зеленского, чтобы можно было и дальше воровать деньги и осваивать западные бюджеты, с другой стороны, нужно снять негатив со стороны Запада и подыграть, уволив Резникова. Судя по всему, решение найдено, думаю, в ближайшее время можно будет наблюдать, как произойдет смена руководства Минобороны. Да и вообще серьезно обсуждается полная перезагрузка украинского правительства», — объяснил Дмитрий Перлин.
Предполагаемый претендент на место Резникова хорошо зарекомендовал себя на Западе, отметил политолог. «На Украине говорят, что Умеров обладает авторитетом в Вашингтоне и в Лондоне, поэтому может быть принят западными кураторами как возможный ставленник вместо Резникова. Также известно, что он обладает и хорошими связями с главой Офиса президента — Андреем Ермаком. Не нужно искать здесь военный опыт или способность решать военные задачи. Здесь главное — правильно организовать бизнес внутри Министерства обороны. Поэтому Умеров вполне подходит, особенно с точки зрения работы с имуществом. Ведь Фонд госимущества — это структура, которая на Украине славится своими коррупционными схемами по выделению земельных участков или продаже каких-то государственных санаториев в руки заинтересованных бизнесменов. Иначе говоря, Фонд госимущества — это школа коррупции Украины», — подчеркнул Перлин.
При этом собеседник агентства добавил, что при смене аппарата Минобороны Украины, в ведомстве останутся главные организаторы коррупционных схем. «Я ожидаю, что будет частичная перезагрузка, просто потому что нужно будет обыграть сценарий: „мы обновили Министерство обороны“. Поэтому видимая, „витринная“, часть Министерства обороны будет заменена, а реальные организаторы коррупционных схем останутся на своих местах. Они не публичные и скорее даже неизвестны публике», — подытожил он.
Возможная замена министра обороны Украины Алексея Резникова на главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова нужна Киеву для отчета перед Западом и создания новых коррупционных схем. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, программный директор «Всеукраинской комиссии по правам человека» Дмитрий Перлин. «На Украине в последнее время идет много разговоров о перезагрузке правительства, в том числе министров. Наблюдаются серьезные коррупционные скандалы. Одно из ключевых министерств, которое занимается освоением западных денег, — это Министерство обороны. В отношении Резникова накопилось очень большое количество противоречий и критики, в первую очередь со стороны западных СМИ. Они неоднократно подчеркивали его исключительную коррупционную составляющую. Новый человек должен быть полностью подконтролен и подвластен вертикали Зеленского, чтобы можно было и дальше воровать деньги и осваивать западные бюджеты, с другой стороны, нужно снять негатив со стороны Запада и подыграть, уволив Резникова. Судя по всему, решение найдено, думаю, в ближайшее время можно будет наблюдать, как произойдет смена руководства Минобороны. Да и вообще серьезно обсуждается полная перезагрузка украинского правительства», — объяснил Дмитрий Перлин. Предполагаемый претендент на место Резникова хорошо зарекомендовал себя на Западе, отметил политолог. «На Украине говорят, что Умеров обладает авторитетом в Вашингтоне и в Лондоне, поэтому может быть принят западными кураторами как возможный ставленник вместо Резникова. Также известно, что он обладает и хорошими связями с главой Офиса президента — Андреем Ермаком. Не нужно искать здесь военный опыт или способность решать военные задачи. Здесь главное — правильно организовать бизнес внутри Министерства обороны. Поэтому Умеров вполне подходит, особенно с точки зрения работы с имуществом. Ведь Фонд госимущества — это структура, которая на Украине славится своими коррупционными схемами по выделению земельных участков или продаже каких-то государственных санаториев в руки заинтересованных бизнесменов. Иначе говоря, Фонд госимущества — это школа коррупции Украины», — подчеркнул Перлин. При этом собеседник агентства добавил, что при смене аппарата Минобороны Украины, в ведомстве останутся главные организаторы коррупционных схем. «Я ожидаю, что будет частичная перезагрузка, просто потому что нужно будет обыграть сценарий: „мы обновили Министерство обороны“. Поэтому видимая, „витринная“, часть Министерства обороны будет заменена, а реальные организаторы коррупционных схем останутся на своих местах. Они не публичные и скорее даже неизвестны публике», — подытожил он. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Офисе Зеленского думают о снятии Резникова с должности из-за коррупционных скандалов. Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк подтвердил увольнение. Резников покинет пост на следующей неделе и будет назначен послом в Великобритании. Ожидается, что новым министром обороны Украины станет Умеров.