Политолог Перлин назвал скрытый смысл смены министра обороны Украины

Политолог Перлин: на смену Резникову придет глава главного органа коррупции Украины

01 сентября 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров обладает авторитетом в США и Великобритании, считает Дмитрий Перлин Фото: Сергей Холодилин/БелТА/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возможная замена министра обороны Украины Алексея Резникова на главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова нужна Киеву для отчета перед Западом и создания новых коррупционных схем. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, программный директор «Всеукраинской комиссии по правам человека» Дмитрий Перлин. «На Украине в последнее время идет много разговоров о перезагрузке правительства, в том числе министров. Наблюдаются серьезные коррупционные скандалы. Одно из ключевых министерств, которое занимается освоением западных денег, — это Министерство обороны. В отношении Резникова накопилось очень большое количество противоречий и критики, в первую очередь со стороны западных СМИ. Они неоднократно подчеркивали его исключительную коррупционную составляющую. Новый человек должен быть полностью подконтролен и подвластен вертикали Зеленского, чтобы можно было и дальше воровать деньги и осваивать западные бюджеты, с другой стороны, нужно снять негатив со стороны Запада и подыграть, уволив Резникова. Судя по всему, решение найдено, думаю, в ближайшее время можно будет наблюдать, как произойдет смена руководства Минобороны. Да и вообще серьезно обсуждается полная перезагрузка украинского правительства», — объяснил Дмитрий Перлин. Предполагаемый претендент на место Резникова хорошо зарекомендовал себя на Западе, отметил политолог. «На Украине говорят, что Умеров обладает авторитетом в Вашингтоне и в Лондоне, поэтому может быть принят западными кураторами как возможный ставленник вместо Резникова. Также известно, что он обладает и хорошими связями с главой Офиса президента — Андреем Ермаком. Не нужно искать здесь военный опыт или способность решать военные задачи. Здесь главное — правильно организовать бизнес внутри Министерства обороны. Поэтому Умеров вполне подходит, особенно с точки зрения работы с имуществом. Ведь Фонд госимущества — это структура, которая на Украине славится своими коррупционными схемами по выделению земельных участков или продаже каких-то государственных санаториев в руки заинтересованных бизнесменов. Иначе говоря, Фонд госимущества — это школа коррупции Украины», — подчеркнул Перлин. При этом собеседник агентства добавил, что при смене аппарата Минобороны Украины, в ведомстве останутся главные организаторы коррупционных схем. «Я ожидаю, что будет частичная перезагрузка, просто потому что нужно будет обыграть сценарий: „мы обновили Министерство обороны“. Поэтому видимая, „витринная“, часть Министерства обороны будет заменена, а реальные организаторы коррупционных схем останутся на своих местах. Они не публичные и скорее даже неизвестны публике», — подытожил он. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Офисе Зеленского думают о снятии Резникова с должности из-за коррупционных скандалов. Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк подтвердил увольнение. Резников покинет пост на следующей неделе и будет назначен послом в Великобритании. Ожидается, что новым министром обороны Украины станет Умеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Возможная замена министра обороны Украины Алексея Резникова на главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова нужна Киеву для отчета перед Западом и создания новых коррупционных схем. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, программный директор «Всеукраинской комиссии по правам человека» Дмитрий Перлин. «На Украине в последнее время идет много разговоров о перезагрузке правительства, в том числе министров. Наблюдаются серьезные коррупционные скандалы. Одно из ключевых министерств, которое занимается освоением западных денег, — это Министерство обороны. В отношении Резникова накопилось очень большое количество противоречий и критики, в первую очередь со стороны западных СМИ. Они неоднократно подчеркивали его исключительную коррупционную составляющую. Новый человек должен быть полностью подконтролен и подвластен вертикали Зеленского, чтобы можно было и дальше воровать деньги и осваивать западные бюджеты, с другой стороны, нужно снять негатив со стороны Запада и подыграть, уволив Резникова. Судя по всему, решение найдено, думаю, в ближайшее время можно будет наблюдать, как произойдет смена руководства Минобороны. Да и вообще серьезно обсуждается полная перезагрузка украинского правительства», — объяснил Дмитрий Перлин. Предполагаемый претендент на место Резникова хорошо зарекомендовал себя на Западе, отметил политолог. «На Украине говорят, что Умеров обладает авторитетом в Вашингтоне и в Лондоне, поэтому может быть принят западными кураторами как возможный ставленник вместо Резникова. Также известно, что он обладает и хорошими связями с главой Офиса президента — Андреем Ермаком. Не нужно искать здесь военный опыт или способность решать военные задачи. Здесь главное — правильно организовать бизнес внутри Министерства обороны. Поэтому Умеров вполне подходит, особенно с точки зрения работы с имуществом. Ведь Фонд госимущества — это структура, которая на Украине славится своими коррупционными схемами по выделению земельных участков или продаже каких-то государственных санаториев в руки заинтересованных бизнесменов. Иначе говоря, Фонд госимущества — это школа коррупции Украины», — подчеркнул Перлин. При этом собеседник агентства добавил, что при смене аппарата Минобороны Украины, в ведомстве останутся главные организаторы коррупционных схем. «Я ожидаю, что будет частичная перезагрузка, просто потому что нужно будет обыграть сценарий: „мы обновили Министерство обороны“. Поэтому видимая, „витринная“, часть Министерства обороны будет заменена, а реальные организаторы коррупционных схем останутся на своих местах. Они не публичные и скорее даже неизвестны публике», — подытожил он. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что в Офисе Зеленского думают о снятии Резникова с должности из-за коррупционных скандалов. Позже депутат Верховной рады Ярослав Железняк подтвердил увольнение. Резников покинет пост на следующей неделе и будет назначен послом в Великобритании. Ожидается, что новым министром обороны Украины станет Умеров.